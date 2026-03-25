PASSIONE, IMPEGNO, VALORE, SUCCESSO: QUESTO IL POKER D’ASSI VINCENTE DI UTOPIA SPORT.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALENTINA PROSEGUE INARRESTABILE IL SUO CAMMINO VERSO TRAGUARDI SEMPRE PIÙ ALTI DI COMPETIZIONE AGONISTICA E IMPEGNO SOCIALE.

di Carmen Leo_____ Settimana, quella appena trascorsa, intensa e ricca di soddisfazioni per Utopia Sport, l’associazione di Vernole che, con smisurata passione, unisce sport e impegno sociale, dando vita a iniziative di grande valore umano e culturale.

Un cammino fatto di traguardi conquistati, storie condivise e cuori aperti, che conferma come lo sport possa essere veicolo di integrazione e cambiamento.

Il 16 marzo appena trascorso, giunge come uragano dirompente la notizia che ha dato il via ad una settimana a dir poco speciale: la qualificazione alla fase Regionale di Coppa Italia della squadra di Utopia Sport, composta da Mattia delle Donne, Rodolfo Posi, Simone Presicce, Sandro Lezzi e Stefano Greco.

Un eccellente risultato, frutto di dedizione e spirito di squadra, che ha acceso l’entusiasmo di tutto il Gruppo, sempre più pronto a sfidare nuovi avversari con grinta e determinazione ineguagliabili.

Il 17 marzo, Utopia ha partecipato al progetto “Cosmopolita – Donne e sport: una storia olimpica e paralimpica”, promosso dal Comune di Surbo e ospitato nell’Istituto Comprensivo “Elisa Springer”, su invito della professoressa Giovanna Bisanti, da sempre attenta alle tematiche di inclusione e sensibilizzazione tra sport e società.

L’incontro è stato un momento prezioso per raccontare il peso dei pregiudizi nella vita quotidiana e per sottolineare quanto lo sport possa diventare uno strumento di superamento e dialogo.

Il Gruppo LIS di Utopia, tra cui distinguiamo la campionessa paralimpica nazionale di Tennis Tavolo e Hand Bike, Grazia Turco (in prima fila da sinistra in basso nella foto) ha incantato la platea presentando la canzone “Canta ancora” in Lingua Italiana dei Segni, suscitando emozioni e applausi che hanno evidenziato il grandissimo potere della musica e del linguaggio come ponti di comunicazione universale.

L’impegnativa settimana dell’Associazione è proseguita con la partecipazione, il 21 marzo, all’iniziativa “Vangelo per tutti”, organizzata dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Nardò e Gallipoli, presso la Parrocchia Santa Famiglia di Copertino., dove S.E.R. Mons. Fernando Filograna ha presieduto la celebrazione eucaristica, durante la quale il Gruppo LIS di Utopia ha tradotto nel linguaggio dei segni l’intera Santa Messa, rendendo possibile una partecipazione inclusiva per tutti i fedeli.

Al termine della celebrazione, sono stati consegnati gli attestati di primo e secondo livello di conoscenza della Lingua Italiana dei Segni agli allievi che hanno frequentato i laboratori organizzati dalla stessa Utopia.

Tra gli attestati, il Diploma di interprete LIS è stato consegnato alla ormai “nostra” fantastica Grazia Turco, la quale ha voluto ringraziare pubblicamente l’associazione “Amici Insieme di Nardò” e la sua Presidente, Rosaria Merenda, per il sostegno e la collaborazione forniti all’iniziativa.

Nella medesima settimana, in concomitanza agli eventi già indicati, il gruppo sportivo di Utopia (nella foto di copertina) era impegnato nel “I° Memorial Claudio Convertini”, svoltosi a Martina Franca (TA), evento che ha messo alla prova la preparazione e la grinta degli atleti utopici.

Nel “Torneo Over 8“, lo straordinario atleta Matteo Ralletto, noto a fan sportivi e amici come IronMatt, per la sua incredibile passione verso lo sport, praticando quattro discipline agonistiche in contemporanea, ha conquistato il primo posto nella disciplina Tennis Tavolo.

La sua vittoria non è stata solo un trionfo personale, Matteo, infatti, l’ha dedicata alla moglie e al figlio, sottolineando l’importanza del supporto familiare e dell’amicizia nel percorso sportivo, e così commentando: “Ho incontrato atleti fortissimi e con molta più esperienza, ma ho dato il massimo. Grazie a tutti per il supporto, ma soprattutto grazie a Utopia!”

Ma la maratona settimanale di successi di Utopia non è ancora terminata!

Subito dopo la premiazione della precedente competizione ha avuto inizio il “2° Torneo Over 7″, dove i tre atleti di Utopia iscritti hanno superato brillantemente la fase a gironi, classificandosi primi assoluti.

Nel tabellone ad eliminazione diretta, Alberto Giannone è uscito agli ottavi, Stefano Greco ai quarti, mentre Rodolfo Posi ha raggiunto la finale, dove è stato, però, battuto dal giovane talento Luca Iasi dell’avversaria Civetta di Galatina.

Promettente atleta, questi, destinato indubbiamente a conseguire altri grandi successi.

La fortunosa settimana è terminata domenica 22 marzo con le manifestazioni del “Torneo Over 5″ e del “Torneo Over 3″.

Simone Presicce è stato dominatore assoluto nel primo, conquistando il gradino più alto del podio, dopo una gara molto combattuta e altrettanto appassionante.

Nel pomeriggio domenicale, Mattia delle Donne ha messo in campo tutta la sua determinazione, passando ai gironi come secondo classificato e dimostrando che la strada per raggiungere nuovi obiettivi è solo all’inizio.

Utopia: lo abbiamo più volte sottolineato e qui ci teniamo a ribadirlo, è davvero la denominazione più azzeccata per questa Associazione sportiva, orgoglio e vanto del nostro meraviglioso Salento.

Questo, in quanto, il motivato gruppo di persone, di straordinari atleti e atlete che la compongono ha saputo trasformare la passione per lo sport in un potente messaggio di inclusione e solidarietà.

Una realtà estremamente dinamica, la loro, che apre le porte a chiunque voglia entrare a farne parte, per provare, credere o anche solo osservare, senza pregiudizi di sorta, cosa significhi appartenere ad una grande famiglia, i cui componenti hanno a cuore le sorti di ciascuno e di tutti, in una sinergica collaborazione che rimuove tutte le barriere che, inevitabilmente, esistono in una società civile moderna, in cui, tuttavia, continuano a perdurare pensieri e atteggiamenti fortemente discriminanti.

Il motto di Utopia è: “Solo chi resta fermo non sbaglia, mentre chi osa e si impegna può davvero cambiare il mondo, uno sport e una parola di lingua dei segni per volta!”

La porta di Utopia Sport resta sempre aperta: provare per credere!

Category: Costume e società, Cultura, Eventi, Sport