LECCE, BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA FINANZA, ARRESTATO ANZIANO PRESUNTO SPACCIATORE
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ______________
I finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, nell’ambito degli ordinari servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri hanno proceduto, in Lecce, al controllo di un cittadino di nazionalità italiana che per le circostanze di luogo e di tempo aveva insospettito i militari operanti.
All’esito del controllo il soggetto 65enne, originario della provincia di Lecce ma residente nel capoluogo salentino, è stato trovato in possesso di una busta contenente due involucri di sostanza stupefacente, dal peso complessivo di 1,5 kg, del tipo cocaina.
La sostanza stupefacente, destinata a rifornire il mercato leccese, avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 200.000 euro.
Il soggetto è stato tratto in arresto in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 e successivamente associato presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa di giudizio.
Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.
L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce ed evidenzia l’impegno costante delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.
Nulla osta A.G.: concesso.
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