LECCE, CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO IN STAZIONE
Report della Questura di Lecce ______________
Controlli straordinari della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Lecce.
Nella giornata del 20 marzo, la Polizia di Stato ha svolto servizi straordinari di controllo presso la stazione ferroviaria di Lecce, volti a garantire la sicurezza dei viaggiatori e a prevenire comportamenti illeciti in ambito ferroviario.
Il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Lecce, con il coordinamento del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, è stato coadiuvato da Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e da rinforzi di personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Brindisi.
Durante l’attività è stata presidiata in particolar modo la stazione centrale, che costituisce un importante snodo per il flusso di passeggeri nazionali e regionali in ragione della capillarità di collegamenti che dal capoluogo si dipartono per l’ampia provincia.
Sono state identificate numerose persone presenti all’interno dello scalo nonché passeggeri in transito controllati con i relativi bagagli, anche con l’uso di metal detector e dei più recenti strumenti tecnologici.
Le operazioni hanno interessato anche le aree di attesa, i sottopassi, i luoghi di ristoro e le zone limitrofe allo scalo ferroviario principale, oltre che i convogli in transito.
La Polizia Ferroviaria, fondamentale presidio del territorio e riferimento per passeggeri e operatori ferroviari, rinnova il proprio impegno quotidiano per garantire un viaggio sicuro a tutti i cittadini.
Lecce, 26 marzo 2026
Category: Cronaca