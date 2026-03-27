TAURISANO, UNA DENUNCIA PER DROGA
Report della Questura di Lecce _______________
La Polizia di Stato ferma a Taurisano un 27enne in macchina con delle dosi di cocaina. Denunciato per spaccio di stupefacenti
Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Questore della provincia di Lecce nell’ambito dell’ordinario servizio di controllo del territorio.
Nella giornata di ieri, il personale della Squadra Volante in servizio presso il Commissariato di P.S. di Taurisano della Questura di Lecce ha proceduto al controllo di un’autovettura con tre persone a bordo. L’atteggiamento palesemente nervoso dei soggetti, due dei quali già noti agli uffici per precedenti specifici, ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.
Durante le fasi di identificazione, l’intuizione dei poliziotti ha trovato immediato riscontro: sul sedile anteriore, lato guida, è stato infatti rinvenuto un primo involucro contenente una dose di cocaina.
Considerati i precedenti di polizia del conducente, un giovane di 27 anni residente a Taurisano, gli agenti hanno esteso le attività di ricerca presso l’abitazione dello stesso. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 14 dosi della medesima sostanza, già confezionate e pronte per la commercializzazione, per un peso complessivo di circa 8 grammi.
Alla luce di quanto emerso, il 27enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Oltre al procedimento penale, la posizione del giovane è ora al vaglio degli uffici competenti per l’eventuale adozione di un’idonea misura di prevenzione, volta a contrastare la reiterazione di condotte illecite e a garantire la sicurezza della comunità locale.
Lecce, 27 marzo 2026
Category: Cronaca