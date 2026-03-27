TERREMOTO GIUDIZIARIO A TORRICELLA
(Rdl) _________________ Terremoto giudiziario al Comune di Torricella per un’indagine della Procura della Repubblica di Taranto. Ieri i Carabinieri hanno notificato provvedimenti giudiziari a sedici persone indagate a vario titolo per turbativa d’asta, corruzione, riciclaggio e peculato.
Tra di loro il vicesindaco Michele Franzoso, per il quale è stata chiesta le custodia cautelare in carcere, dirigenti, amministratori, professionisti e imprenditori.
L’accusa principale riguarda presunte tangenti richieste e ottenute per orientare l’esito di gare d’appalto bandite dal Comune.
Il giudice per le indagini preliminari ha fissato gli interrogatori preventivi degli indagati a giovedì 2 aprile.