Copertino Sport Channel NASCE UN NUOVO FORMAT SPORTIVO SU YouTube PASSIONE E TERRITORIO AL CENTRO DEL PROGETTO

(Rdl) ___________ Siamo al nastro di partenza: prende vita il nuovo format sportivo che andrà su YouTube “Copertino Sport Channel” ideato e realizzato grazie ad una squadra vincente e appassionata.

Olsi Paja, da anni attivamente impegnato nel sport e nella sua promozione e divulgazione, Elton Pepa promotore e divulgatore di contenuti sui social e Maria Antonietta Vacca attrice e presentatrice.

Leccecronaca.it li ha incontrati per conoscere lo spirito che anima questo progetto.

Abbiamo chiesto a Olsi Paja da cosa nasce l’esigenza di creare uno spazio virtuale dedicato allo sport.

R-“Nasce dalla volontà di colmare un vuoto comunicativo e culturale presente sul territorio offrendo una piattaforma capace di raccontare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di crescita, inclusione e dialogo. Negli ultimi anni ho assistito come fiduciario Coni ad un aumento significativo delle attività sportive, soprattutto a livello giovanile, ma spesso queste realtà faticano ad avere visibilità e a comunicare il valore sociale che generano. Da qui nasce l’idea di costruire un contenitore digitale che possa dare voce alle associazioni, agli atleti e ai progetti, mettendo in rete esperienze diverse. Lo spazio virtuale vuole essere anche un ponte tra sport, cultura e territorio, valorizzando le eccellenze locali e creando connessioni con realtà nazionali e internazionali, in particolare nell’area del Mediterraneo.In sintesi, non si tratta solo di comunicazione, ma di un vero e proprio progetto di sviluppo sociale, educativo e culturale, in cui lo sport diventa il linguaggio universale attraverso cui costruire comunità.”

A Elton Pepa invece che si occuperà della parte tecnica abbiamo chiesto che contribuito possa dare una trasmissione su YouTube rispetto alla classiche televisive?

R-“YouTube rende la televisione più moderna e interattiva.Permette di parlare direttamente con il pubblico, senza limiti di orari o durata, e raggiungere persone ovunque nel mondo.È una TV più libera, più veloce e più vicina alle persone.”

La conduzione in diretta del format è affidata a Maria Antonietta Vacca, attrice e regista teatrale, ma anche conduttrice di eventi dal vivo e trasmissioni televisive che, come racconta a leccecronaca.it, ha accolto con entusiasmo questo nuovo progetto.

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