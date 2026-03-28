IVAN RAGANATO CONCLUDE I Per_corsi d’arte a Teatro AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA DOMENICA 29

(Rdl) ____________ Si conclude domani domenica 29 marzo con il laboratorio di lettura interpretativa a cura del Maestro Ivan Raganato, attore, regista e direttore artistico della scuola d’arte Scena Muta, l’iniziativa a cura della Vito d’Agostino produzioni e della compagnia Teathrum in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina.

Una serie di otto laboratori artistici che hanno riscosso un notevole successo

Un percorso intenso e stimolante che ha coinvolto partecipanti di diverse età, accomunati dal desiderio di esprimersi, sperimentare e mettersi in gioco attraverso i linguaggi dell’arte. I laboratori hanno rappresentato non solo un’occasione formativa, ma anche uno spazio di condivisione autentica, in cui creatività e relazione hanno camminato di pari passo.

Guidati da esperti del settore, i partecipanti hanno potuto esplorare tecniche, emozioni e capacità espressive, dando vita a momenti di grande valore artistico e umano. Il teatro si è così trasformato in un luogo vivo, pulsante, capace di accogliere storie, talenti e nuove visioni.

«Questi laboratori – sottolineano gli organizzatori – hanno dimostrato come l’arte possa essere uno strumento potente di inclusione, formazione e valorizzazione del territorio».

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