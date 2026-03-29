DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 29 MARZO 2026

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Oggi è domenica 29 marzo 2026.

La domenica delle Palme.

Inizia oggi la settimana santa che porta alla Pasqua. I cristiani ricordano l’ ingresso del Cristo in Gerusalemme sulla groppa dell’ asinello, mentre la folla lo applaudiva, agitando rami di palma.

Gli antichi Greci chiamavano la palma “phoinix”, come la Fenice, l’ uccello paradisiaco che rinasceva miracolosamente dalle proprie ceneri e si nutriva di perle e di incenso.

Pianta solare per eccellenza, con le foglie simili a raggi, era simbolo del divino nel suo splendore e anche emblema della vittoria, che i romani chiamavano ‘dea palmaris’. Sicché, con i rami agitati festosamente, la folla acclamava Gesù Messia e re di Israele, giunto a liberare il suo popolo, profeticamente preconizzando la vittoria della liberazione.

Nelle commemorazioni religiose, di solito precessioni all’ esterno della chiesa, spesso la palma viene affiancata, o sostituita dai ramoscelli d’ ulivo.

A Torino la nostra amica attrice e regista teatrale Anna Cuculo festeggia il suo compleanno, tanti auguri affettuosi!

1973. Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati Usa lasciano la capitale Saigon. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, una vittoria pagata a carissimo prezzo; 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi. Un massacro assurdo, inutile, una guerra senza senso, causa di immani atrocità, buono solo per i mercanti di armi e per i politici loro camerieri.

1962. La Piaggio presenta sul mercato la Vespa, lo scooter progettato dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, destinato a diventare uno dei prodotti più famosi al mondo e simbolo del design italiano, oltre a instaurare una vera e propria rivoluzione nella mobilità degli Italiani.

Proverbio salentino: FANNE COMU DICENU NO COMU FANNU

Fai come dicono non come fanno.

Questo proverbio si riferiva ai preti, e quando qualcuno si soffermava sui loro comportamenti non sempre corretti, gli anziani raccomandavano di seguire le loro parole, i loro insegnamenti, non i loro comportamenti che, in quanto da esseri umani, potevano essere fallaci.

Category: Costume e società