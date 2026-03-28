UGENTO, ARRESTATO PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI BRACCIALETTO

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Momenti di tensione nel basso Salento ieri sera, quando i Carabinieri della Stazione di Specchia hanno arrestato un uomo di 65 anni per inosservanza delle prescrizioni imposte dal braccialetto elettronico. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna 48enne, è stato sorpreso nella sua abitazione estiva insieme alla donna, in palese violazione della misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria.

L’allarme è scattato grazie al sistema elettronico del dispositivo di controllo, che ha segnalato immediatamente la violazione. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno localizzato l’uomo tramite GPS e lo hanno fermato senza incidenti.

Nonostante l’incontro fosse avvenuto con il consenso di entrambi, la legge prevede che le misure cautelari debbano essere rigorosamente rispettate per prevenire possibili situazioni di rischio. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, l’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’episodio sottolinea l’importanza dei sistemi di monitoraggio elettronico e ribadisce l’attenzione costante dei Carabinieri nel tutelare le vittime di violenza, intervenendo con rapidità ogni volta che vengono rilevate violazioni delle misure di protezione.

Category: Cronaca