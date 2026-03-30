DOPPIO INCENDIO A SAN PIETRO IN LAMA E LIZZANELLO: AUTO DISTRUTTA E ARCHIVIO ASL RIDOTTO IN CENERE

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Notte movimentata per i vigili del fuoco nella provincia di Lecce, impegnati in due interventi distinti tra la sera di ieri e le prime ore della notte. Le squadre del 115 sono intervenute nei comuni di San Pietro in Lama e Lizzanello per domare due roghi di natura diversa, che hanno provocato ingenti danni materiali.

Il primo intervento è stato richiesto poco dopo le 21 a San Pietro in Lama, in via Margherita di Savoia, dove le fiamme hanno avvolto il piano terra di un edificio abbandonato. All’interno, un locale adibito a deposito di archivi della Asl di Lecce ha preso fuoco, alimentando un denso fumo per la grande quantità di documenti cartacei presenti. L’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con più squadre, ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si estendesse al resto della struttura. Dopo lo spegnimento, i tecnici hanno verificato la stabilità dell’edificio, mentre i carabinieri hanno avviato le prime indagini: secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un gesto vandalico da parte di giovani della zona, ma le verifiche proseguono per chiarire la dinamica.

Poche ore più tardi, intorno a mezzanotte, un altro incendio ha richiesto l’intervento dei pompieri a Lizzanello, in via Don Vito Mingiano. In un’area condominiale, una Fiat Punto intestata a un cuoco 54enne è stata completamente distrutta dalle fiamme. Nonostante il pronto arrivo dei soccorsi, il veicolo è andato completamente perso. L’azione dei vigili del fuoco ha però evitato il coinvolgimento di altre automobili parcheggiate nelle vicinanze e ha protetto le abitazioni limitrofe dal propagarsi dell’incendio. Anche su questo episodio indagano i carabinieri, giunti sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l’origine del rogo, ancora da accertare.

Le autorità locali invitano alla massima prudenza e sottolineano l’importanza di segnalare eventuali comportamenti sospetti, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sui due episodi che hanno scosso la notte nell’hinterland leccese.

Category: Cronaca