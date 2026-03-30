IRRUZIONE VIOLENTA IN ABITAZIONE A PARABITA: ANZIANO E ASSISTENTE AGGREDITI, DUE CARABINIERI CONTUSI

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Serata di paura quella a Parabita, dove un uomo anziano e la sua assistente domiciliare sono stati presi di mira da un aggressore all’interno della loro casa. L’episodio si è verificato nella serata di sabato, intorno alle 20, in una zona periferica del comune.

Secondo una prima ricostruzione, un individuo sulla trentina, di origine straniera e già conosciuto alle forze dell’ordine, si sarebbe presentato all’ingresso dell’abitazione riuscendo a farsi aprire con modalità coercitive. Una volta dentro, avrebbe dato in escandescenze, iniziando a minacciare e insultare i presenti.

All’interno si trovavano il proprietario dell’abitazione e la badante, una donna di nazionalità moldava. La situazione è rapidamente degenerata: l’aggressore avrebbe colpito la donna con violenza, afferrandola e trascinandola all’esterno, nel tentativo anche di impossessarsi del suo telefono.

A richiedere l’intervento dei soccorsi è stata la figlia dell’anziano, che ha contattato il numero di emergenza. Una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, già impegnata in controlli nella zona, è giunta rapidamente sul posto.

I militari hanno individuato l’uomo ancora nei pressi dell’abitazione, in uno stato di forte agitazione, verosimilmente legato all’assunzione di alcol. In supporto sono arrivati altri equipaggi dell’Arma provenienti dai comuni vicini.

Durante il tentativo di bloccarlo, l’individuo avrebbe reagito con violenza, cercando di sottrarsi al fermo e colpendo i carabinieri con calci e pugni. Due militari hanno riportato contusioni e sono stati accompagnati in ospedale per le cure necessarie: per loro lesioni a un arto superiore e a uno inferiore, giudicate guaribili in pochi giorni.

Category: Cronaca