OPERAZIONE DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI A GALLIPOLI E DINTORNI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

Lotta al lavoro nero e alle piazze di spaccio. Scattano denunce, ammende e un arresto.



Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio attuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, i militari della Compagnia di Gallipoli e delle Stazioni limitrofe hanno effettuato in questo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Lecce, finalizzato al contrasto del lavoro irregolare e delle principali forme di illegalità. Diverse le denunce e ammende per oltre 32.000 euro.



L’attività ispettiva ha interessato diversi esercizi commerciali, tra cui ristoranti e bar, ubicati tra Gallipoli e comuni limitrofi. Nel corso del servizio è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un 37enne, titolare di un autolavaggio, per aver impiegato un lavoratore “in nero” non regolarmente occupabile. Contestualmente, sono state comminate ammende per un importo complessivo pari a 16.000 euro.

Segnalato anche un giovane di origine indiana, classe 2006, che da approfonditi controlli è risultato anch’egli non collocabile in contesti lavorativi poiché irregolare sul territorio nazionale.

A Gallipoli, infine, è stata segnalata la titolare di un’attività di ristorazione, una donna di 36 anni, per aver installato un impianto di videosorveglianza in assenza della prevista comunicazione e per il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Anche in questo caso sono state elevate ammende per un importo complessivo oltre di 16.000 euro.



Nella stessa serata, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto delle principali piazze di spaccio, i militari hanno arrestato un 34enne poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A causa del suo atteggiamento che ha particolarmente destato l’attenzione dei militari dell’Arma, l’uomo è stato fermato e controllato ad Alezio. Nel corso del controllo è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi

di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina e della somma di quasi 700 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il presunto ricavato di una possibile attività di spaccio.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.



Sempre ad Alezio, nello stesso contesto operativo, gli uomini dell’Arma hanno segnalato anche un 38enne ed una 51enne, entrambi salentini, poiché a seguito di specifico controllo, sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di analoga sostanza verosimilmente del tipo cocaina.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legalità e la sicurezza sul territorio.



Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 30 marzo 2026.



Category: Cronaca