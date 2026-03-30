BLITZ DELLA POLIZIA IN PROVINCIA DI LECCE: CONTROLLI A RAFFICA, SANZIONI

di Flora Fina _____________

Controlli serrati, presenza rafforzata sul territorio e una fitta rete di verifiche tra strade e attività commerciali: è il bilancio dell’operazione straordinaria messa in campo dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni in provincia di Lecce.

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti i centri di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino, dove il dispositivo di sicurezza, voluto dal Questore Giampietro Lionetti, ha portato all’identificazione di 2.357 persone e al controllo di 984 veicoli.

Un’azione capillare, costruita per presidiare le aree più delicate del territorio, anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca. In campo gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, delle Volanti, della Polizia Stradale e Ferroviaria, insieme ai commissariati di Gallipoli e Nardò.

Sotto la lente non solo le arterie cittadine, ma anche locali e punti di ritrovo. Le verifiche si sono concentrate in diverse zone sensibili del capoluogo, tra cui via del Mare, viale Taranto e via Leopardi, con controlli mirati anche nei centri scommesse e nelle attività commerciali.

Proprio dai controlli amministrativi sono emerse le principali irregolarità: in viale Rossini, bar e ristorante sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. In un negozio di prodotti per animali, invece, è stata accertata l’assenza della documentazione obbligatoria.

Nel mirino anche la vendita di alcolici: due esercenti, tra via Diaz e via di Leuca, sono stati multati per aver venduto bevande in bottiglie di vetro oltre l’orario consentito.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha adottato tre avvisi orali nei confronti di soggetti con precedenti penali, un richiamo formale al rispetto della legge che rappresenta il primo passo verso eventuali misure più restrittive.

L’operazione non si ferma qui: i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza percepita e tenere alta l’attenzione su legalità e rispetto delle regole.

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