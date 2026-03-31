IL MARE DI SAN FOCA PORTA IN SPIAGGIA DIECI DETONATORI DI BOMBE A MANO

(f.f.) ___________ Ieri sera una segnalazione della Capitaneria di Porto di Otranto ha attivato l’immediato intervento dei Carabinieri di Melendugno sul litorale di San Foca.



I militari, giunti sull’arenile antistante lo stabilimento di un lido, hanno individuato un contenitore in plastica verosimilmente trasportato dalle correnti marine. Le verifiche condotte sul posto hanno consentito di accertare la presenza, al suo interno, di dieci detonatori per bomba a mano, probabilmente di fabbricazione slava.



L’area è stata prontamente interdetta e messa in sicurezza, in applicazione delle previste procedure operative, al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di circoscrivere ogni potenziale rischio.

Successivamente, è intervenuto il Nucleo Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, che ha proceduto al recupero dei manufatti, finalizzato alla loro successiva distruzione in condizioni di sicurezza.

Al termine delle operazioni, la zona è stata accuratamente bonificata.

Del fatto sono state informate la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini e la Prefettura.

Category: Cronaca