NARDO’, OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA, SEQUESTRATE SOSTANZE STUPEFACENTI E DENUNCIATA UNA DONNA

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Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nel territorio neretino. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò, su disposizione della Questura di Lecce, hanno eseguito un’operazione che ha portato al sequestro di droga e alla denuncia in stato di libertà di una donna di 31 anni.

L’intervento trae origine dal controllo nei confronti di un soggetto del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. A seguito di accertamenti, gli operatori hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale erano presenti anche la convivente e altri due individui.

Nel corso delle attività sono state rinvenute sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,8 grammi, oltre a 2,7 grammi di hashish e 1,4 grammi di marijuana. Sequestrati anche un bilancino di precisione e la somma di 1.105 euro in contanti, ritenuta verosimilmente riconducibile ad attività di spaccio.

L’estensione del controllo agli altri presenti ha consentito di accertare il possesso, da parte di uno degli ospiti, di 1,8 grammi di marijuana: per tale motivo l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con contestuale sequestro della sostanza.

All’esito degli accertamenti, la convivente dell’uomo, risultata nella disponibilità della sostanza stupefacente, è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

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