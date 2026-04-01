CAMPI SALENTINA ALLA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA ‘CITTA’ DEL LIBRO’ DA GIOVEDI’ 23 A DOMENICA 26 APRILE

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Campi Salentina si prepara ad accogliere una nuova, attesa edizione della Città del Libro, storica rassegna dedicata all’editoria e alla cultura che nel 2026 taglia il traguardo della 25ª edizione (e il 31° anno dalla sua nascita).

La rassegna si terrà da giovedì 23 a domenica 26 aprile 2026, confermando il suo legame con il centro della città e con i luoghi che negli ultimi anni ne hanno ridefinito l’identità: il Teatro Excelsior – Carmelo Benecome fulcro degli incontri, Piazza Libertà come spazio aperto e condiviso, la Sala Don Pietro Serio dedicata a laboratori e attività partecipative.

Tema dell’edizione 2026 sarà “Cercatori di bellezza”, un invito a interrogarsi sul significato del bello nel tempo presente. Non una bellezza astratta o ideale, ma qualcosa che riguarda da vicino la vita quotidiana, le relazioni, il modo di guardare il mondo. Un percorso che attraverserà linguaggi diversi – dalla letteratura alla musica, dal teatro al confronto pubblico – senza limitarsi alla sola presentazione di libri.

Il programma, articolato lungo quattro giornate, alternerà incontri con autori, momenti di dialogo, spettacoli, musica e attività laboratoriali, con una particolare attenzione al coinvolgimento di pubblici diversi, dagli studenti alle famiglie.

«La XXV edizione della Città del Libro rappresenta per noi un traguardo importante, che racconta un percorso cresciuto insieme alla comunità”, spiega il presidente della Fondazione, Paolo Maci. “Cercatori di bellezza” nasce dall’esigenza di fermarsi a riflettere su ciò che conta davvero: una bellezza concreta, che si riconosce nelle relazioni, nei gesti quotidiani, nella capacità di ascolto. La rassegna continua a essere un luogo aperto, in cui la cultura diventa occasione di condivisione e responsabilità».

«Negli anni la Città del Libro ha saputo rinnovarsi, costruendo un programma capace di parlare a pubblici diversi e generando valore per il territorio”, aggiunge il sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina”. La scelta di portarla nel cuore della città ha rafforzato questo legame: oggi la cultura non è un evento che arriva, ma una presenza che abita e attraversa la comunità».

Sottolinea la dimensione evolutiva della rassegna la vicesindaca e assessora alla Cultura, Laura Palmariggi: «La Città del Libro è un festival in trasformazione, che si apre a linguaggi e forme diverse. Non è più soltanto uno spazio di presentazione, ma un’esperienza culturale più ampia, capace di mettere in relazione persone, idee e percorsi. Per quattro giorni Campi Salentina diventa un luogo in cui si costruiscono connessioni e si rafforza una rete culturale viva».

Il programma completo e gli ospiti dell’edizione 2026 saranno resi noti nei prossimi giorni.

Per aggiornamenti: https://cittadellibrocampi.it

Category: Cultura, Eventi