NOVITA’ EDITORIALI / ESCE “Ciao Salento”, ROMANZO DI DENUNCIA E DI IMPEGNO CIVILE DI FERNANDO PALESE

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Non è solo un racconto; è un manifesto di resistenza. Un viaggio emozionante che rende omaggio ai martiri della legalità e scuote le coscienze, ricordandoci che proteggere la nostra “Madre Terra” è l’unico modo per garantire un futuro ai nostri figli. Una lettura necessaria per chi ama il Sud e crede ancora nel coraggio della verità. Con una nota della giornalista Daniela Casciaro.

Cosa resta di una terra magnifica quando il cemento, i veleni e l’indifferenza iniziano a soffocarla? Fernando Palese ci conduce nel cuore pulsante del Basso Salento attraverso la storia di una famiglia comune che si ritrova in prima linea in una battaglia più grande di loro. Tra gli ulivi spettrali uccisi dalla Xylella e le ombre pesanti della discarica Burgesi, il romanzo intreccia il calore delle tradizioni locali con la cruda realtà della denuncia civile.

Fernando Palese è nato ad Acquarica del Capo nel1963 e da circa trent’anni vive a Sora, in provincia di Frosinone. Lontano dal Salento, ne conserva ricordi indelebili e manifesta costantemente l’amore per la sua terra, per le sue origini, per le radici profonde, inamovibile e inattaccabili. Tardivo il suo approccio alla scrittura, da autodidatta, motivato da una profonda esperienza spirituale.

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