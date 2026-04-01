DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 1 APRILE 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 1 aprile 2026.

San Gilberto.

Per tradizione il primo aprile è il giorno degli scherzi noti come Pesci d’aprile. L’ espressione indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto in questo giorno.

Possono essere di varia natura, anche molto sofisticati e hanno sostanzialmente lo scopo bonario di burlarsi delle “vittime”. La tradizione ha caratteristiche simili a quelle di alcune festività quali le Hilaria dell’antica Roma, celebrata il 25 marzo, e l’Holi induista, entrambe ricorrenze legate all’equinozio di primavera. Sono queste le origini più attendibili: per il resto, sono molte, ma nessuna verificabile, le alte ipotesi.

Comunque, una tradizione consolidata a livello planetario.

1 aprile 1934. Negli Stati Uniti la coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas. Diventeranno la coppia di criminali più famosa al mondo.

1 aprile 1939. Termina la Guerra civile spagnola, con la vittoria della Falange monarchica del generale Francisco Franco, che sale al potere. Esattamente cinque mesi dopo, scoppierà ufficialmente la Seconda Guerra mondiale, da cui la Spagna resterà sempre fuori, neutrale, non schierandosi con Adolf Hitler e Benito Mussolini che avevano aiutato i nazionalisti durante la guerra civile. Non a caso il regime franchista durerà fino al 1975.

Proverbio salentino: MALE NU FARE PAURA NU AIRE

Male non fare paura non avere.

Quando si fa del bene si crea un’energia positiva, viceversa quando fai del male.

Category: Costume e società