SPACCIO DI DROGA NEL SUO DOMICILIO, DENUNCIATO GIOVANE DI GALLIPOLI
(f.f.) ________________ Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un giovane di 36 anni, residente a Gallipoli, con precedenti.
A determinare l’intervento degli agenti della Questura di Lecce, in servizio presso il Commissariato di Gallipoli (nella foto), presso il suo domicilio, sono state le plurime segnalazioni pervenute alla centrale operativa, riguardanti una presunta attività di spaccio di droga, attiva presso l’abitazione.
Prima di procedere alla perquisizione dell’immobile, nella prima mattinata veniva predisposta un’attività di osservazione che consentiva di rilevare un via vai di persone, probabilmente interessati all’acquisto di droga al dettaglio: dopo aver suonato al campanello, venivano fatti accedere all’interno dell’abitazione per poi andare via dopo pochi minuti.
Una volta acquisite le necessarie informazioni riguardanti le abitudini e il modus operandi delle persone coinvolte nella presunta attività illecita, si decideva di fare ingresso nell’abitazione attenzionata, con il supporto di un’unità cinofila proveniente dalla Polizia di Frontera di Brindisi.
La perquisizione permetteva il rinvenimento di 23 grammi circa di cocaina in forma solida, e 5 grammi di crack riposti in un contenitore posizionato in cassetto della cucina, assieme a un cospicuo corredo di oggetti funzionali al confezionamento e allo spaccio dello stupefacente, quali: un rotolo di nastro adesivo nero, tre forbici, due bilancini elettronici sporchi di polvere bianca, più numerosissime bustine di piccolo taglio a chiusura ermetica.
All’esito delle attività e sentito il Magistrato di turno, il materiale rinvenuto veniva posto in sequestro, mentre il 36enne veniva denunciato in stato di libertà dovendo rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Nei confronti della persona sottoposta alle indagini, al fine di contrastare l’eventuale recidiva, sarà altresì valutata la possibilità di adottare una misura di prevenzione personale a firma del Questore Giampietro Lionetti.
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