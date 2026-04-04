I CARABINIERI IN GRANDE UNIFORME PER LE PROCESSIONI DEL VENERDI’ SANTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________



In occasione delle solenni celebrazioni del Venerdì Santo, momento di profonda spiritualità e di radicata tradizione per le comunità del Salento, l’Arma dei Carabinieri ha assicurato la propria qualificata presenza istituzionale (foto sopra, a Galatone; foto sotto, a Gallipoli) rinnovando un legame storico con il territorio e con i valori che ne esprimono l’identità culturale e religiosa.

Tale partecipazione si iscrive nelle tradizionali funzioni di rappresentanza dell’Arma, quale espressione della costante vicinanza dello Stato alla collettività e quale segno di deferente rispetto verso riti e consuetudini che, nel tempo, hanno assunto un alto valore simbolico e identitario.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha coordinato il dispositivo predisposto per l’occasione, avvalendosi delle Compagnie di Lecce, Maglie, Tricase, Gallipoli e Campi Salentina, nonché dei militari delle Stazioni competenti sul territorio che hanno preso parte alle manifestazioni religiose indossando la Grande Uniforme Speciale (G.U.S.). Ogni Carabiniere è divenuto quindi parte viva di una storia che dura da secoli.



Una divisa nera, adornata da alamari argentati, scivola con eleganza sulle spalle, mentre i paramani catturano la luce con i suoi dettagli storici, evocando rigore e disciplina dell’Istituzione. Lungo i pantaloni, le bande rosse segnano con decisione la linea della figura, richiamando uno dei tratti più distintivi e riconoscibili dell’Arma, simbolo di coraggio e identità. Il copricapo, coronato dal pennacchio, completa l’uniforme conferendo ulteriore tocco di solennità visiva, completando l’immagine di un Arma al contempo austera e rispettosa. Ogni distintivo, ogni fregio, racconta storie di dedizione, onore e senso dello Stato, mentre i passi dei Carabinieri scandiscono il ritmo delle processioni, integrandosi armoniosamente con i canti e i silenzi dei fedeli.

Non soltanto un’uniforme, quindi, ma in questa veste la G.U.S. diventa simbolo tangibile del legame che da sempre esiste tra Arma e comunità religiosa a testimonianza del rispetto per la tradizione e per la continuità tra istituzione e cittadini.

La G.U.S. ha arricchito di solennità le celebrazioni, ricordando a tutti che la professionalità e la disciplina dei Carabinieri convivono con la cultura, la storia e la spiritualità del territorio. In un contesto in cui la dimensione religiosa si coniuga con quella civile, la presenza dell’Arma assume un alto valore aggiunto nel segno della legalità, della sicurezza e della prossimità.

L’Arma dei Carabinieri rinnova, anche in tale circostanza, il proprio impegno al servizio del Paese, nel solco dei valori di dedizione, disciplina e onore che ne ispirano quotidianamente l’azione.

Lecce, 5 aprile 2026

Category: Cronaca