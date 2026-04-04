ALLISTE, SEQUESTRATE ARMI E MUNIZIONI

Report della Questura di Lecce _______________​

Nella giornata del 1° aprile, la Polizia di Stato, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità disposte dal Questore Giampietro Lionetti, ha portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria nel comune di Alliste.

L’operazione è scaturita da un’accurata attività info-investigativa effettuata dagli agenti della Questura di Lecce in servizio presso il Commissariato di Taurisano, che hanno rivolto la propria attenzione verso un’abitazione sita ad Alliste, ipotizzando la presenza di armi, munizioni e materiale esplodente non dichiarati.

Gli agenti hanno fatto ingresso nell’immobile, all’interno del quale era presente un ventinovenne domiciliato nel comune salentino.

​L’atto di polizia giudiziaria, condotto con estrema accuratezza, è stato esteso dalle stanze dell’appartamento anche alla vettura in uso al giovane.

L’attività di ricerca ha dato esito positivo. Al termine delle operazioni, i poliziotti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro due borsoni di tela contenenti un ingente quantitativo di munizionamento (cartucce e munizioni in fase di esatta catalogazione da parte del personale specializzato).

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’A.G. per essere sottoposto ai successivi accertamenti tecnici e balistici. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla detenzione illegale di armi e munizioni.

Lecce, 4 aprile 2026

Category: Cronaca