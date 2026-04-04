“Vorrei proprio sapere chi ha fatto questo scempio”. CARO SINDACO ADRIANA POLI BORTONE, EGREGIO ASSESSORE SEVERO MARTINI, DIRIGENTE DI SETTORE FRANCESCO MAGNOLO, PER FAVORE VOLETE RISPONDERGLI VOI?

(g.p.) ____________________ “Vorrei proprio sapere chi ha fatto questo scempio“. Comincia così il post nel gruppo privato di Facebook RIONE SANTA ROSA – ADRIATICA – CICALELLA (UNA GRANDE STORIA D’AMORE) di Davide Calò che così continua:

“Io… Noi SANTAROSIANI ogni anno aspettiamo la primavera per vederlo fiorire, qui dove abbiamo fatto tantissime foto romantiche. Ora mi viene solo da piangere al pensiero che non possa ritornare più come prima, non è un semplice albero…ma fa parte della storia…Del cuore di Santa Rosa”.

Fra i commenti, quelli di Luciana Casilli, “Noooo che tristezza, per noi di S.Rosa era proprio il simbolo della Pasqua visto che sono i fiori di Cristo“, e di Anna Maria De Pascalis, “Noooo, l’albero di Giuda, metteva allegria solo a guardarlo, era un simbolo per noi di santa Rosa, ogni anno aspettavo la sua meravigliosa fioritura“.

Al post è allegata una documentazione in cui si vede (foto qui sotto) l’albero in questione come era lo scorso anno di questi tempi, e (foto sopra di copertina) come è adesso, dopo le ‘potature’ a tappeto delle scorse settimane effettuate dall’Amministrazione Comunale.

LA RICERCA nel nostro articolo del 27 marzo scorso

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