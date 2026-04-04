PASQUETTA AL VIA DEL MARE CON LA DEA

(Rdl) __________________ Questo pomeriggio, sabato 4 aprile, presso la sala stampa dello Stadio Via del Mare, Eusebio Di Francesco ha risposto alle domande dei giornalisti (nella foto), in vista della gara di lunedì 6 contro l’Atalanta.

Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Nonostante le due sconfitte con Napoli e Roma, il Lecce ha fatto ottime prestazioni, anche se siamo stati sfortunati in zona gol. Mi auguro di cambiare il trend…

Per me ogni allenamento è una finale, ogni partita è una finale. Dobbiamo andare in campo e fare del nostro meglio, per rispetto del nostro lavoro, della tifoseria e della maglia che indossiamo…

L’Atalanta ha fisicità e porta la partita sui duelli. Più duelli riusciremo a vincere più possibilità ci saranno di ottenere un risultato positivo. L’Atalanta ha avuto alti e bassi ma ha fatto strada in Champions, ha investito tanto, comprando anche il nostro attaccante…

L’idea di calcio che propongono è simile a quella che proponevano in passato, è sempre una squadra molto forte, che ha grandissime potenzialità…

Sottil non ci sarà, Gallo a rischio, Coulibaly sta recuperando e Veiga ha svolto tutto l’allenamento con la squadra”.

Ha problemi di indisponibili – Hien in difesa e Scamacca in attacco – anche l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino, il quale però, come è noto, ha a disposizione una rosa stellare. Al momento, comunque, la squadra è ‘solo’ al settimo posto, fuori e anche abbastanza staccata dalle posizioni utili per conquistare la partecipazione alle prossime coppe europee: quest’anno in Champions la Dea è arrivata agli ottavi, non più, battuta – ed è un’altra nota dolente – dal Bayern Monaco sia all’andata, sia al ritorno, con punteggi tennistici.

Sarà la partita di Nikola Krstovic, che per la prima volta torna nello stadio che lo ha visto protagonista. Non ci sarà spazio per la nostalgia, ovvio, ma è verosimile credere che i tifosi giallorossi lo rimpiangeranno, soprattutto perché si ritrovano una squadra ‘spuntata’, in cui Camarda è fuori, Stulic non ha reso secondo le speranze e Cheddira sembra una toppa più deludente del buco.

Che poi il calcio, tutto sottratto, è più semplice di quanto tanti sofisticati interpreti pensino al riguardo: basta e avanza questo a capire perché il Lecce si ritrova in piena zona retrocessione.

Trentunesima giornata, dodicesima di ritorno, dopo di questa mancheranno sette giornate al termine: ora i punti, in vista del traguardo, sono pesantissimi.

Lecce – Atalanta si gioca al Via del Mare, dove, per l’elevata affluenza di spettatori prevista e del relativo intenso traffico, il pubblico è invitato ad anticipare l’arrivo, lunedì 6 aprile; il meteo, dopo un periodo lunghissimo, almeno da queste parti e soprattutto di questa stagione, di pioggia e freddo, pare doverosamente essersi rivolto al bello; arbitra i signor Federico La Penna di Roma; fischio di inizio alle 15.

Category: Sport