BUONA PASQUA DA LECCECRONACA.IT

Tags: featured
Category: Costume e società
CAMPI SALENTINA ALLA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA ‘CITTA’ DEL LIBRO’ DA GIOVEDI’ 23 A DOMENICA 26 APRILE
(l.c.) ________________ Campi Salentina si prepara ad accogliere una nuova, attesa edizione della Città del Libro, storica rassegna dedicata all’editoria e alla cultura che nel 2026 taglia il traguardo della 25ª edizione (e il 31° anno dalla sua nascita). La rassegna si terrà da giovedì 23 a domenica 26 aprile 2026, confermando il suo legame con il centro della […]
INIZIATIVE DEL MUSEO CASTROMEDIANO DI LECCE PER LE FESTIVITA’ PASQUALI
(m.m.) ______________ A Lecce, il Museo Castromediano – come consuetudine – rimarrà aperto nel giorno di Pasqua e nel Lunedì di Pasquetta. Tre le mostre allestite, in sintonia con il tema della Passione e della Resurrezione, in dialogo con i “Paesaggi” narrati dalla collezione archeologica e dalla collezione d’arte del Museo. OLIO & DESIGN: ANIMA […]
IVAN RAGANATO ‘PROF.’ SUL PALCOSCENICO DEL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA HA CHIUSO IL CICLO DI INCONTRI Per_corsi d’arte a teatro CON UN SUGGESTIVO ONE MAN SHOW
di Giuseppe Puppo _______________ “Si chiudono i miei due laboratori, ma non ciò che hanno lasciato. Resta il valore dell’incontro, dell’ascolto, della fiducia, del mettersi in gioco davvero. Ringrazio chi ha condiviso con me questo tratto di strada con sensibilità, presenza e autenticità” – ha commentato lui questa mattina sotto una foto di gruppo in […]
SABATO 28 MARZO 2026, MOBILITAZIONE STORICA, PER PROTESTARE CONTRO I SIGNORI DELLA GUERRA, POLITICI, AFFARISTI E MERCANTI DI ARMI. MILIONI DI PERSONE IN MIGLIAIA DI CITTA’ IN TUTTO IL MONDO VOGLIONO LA PACE – photogallery
(g.p.) ________________ NEW YORK PARIGI LONDRA SEUL TEL AVIV ROMA
IVAN RAGANATO CONCLUDE I Per_corsi d’arte a Teatro AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA DOMENICA 29
(Rdl) ____________ Si conclude domani domenica 29 marzo con il laboratorio di lettura interpretativa a cura del Maestro Ivan Raganato, attore, regista e direttore artistico della scuola d’arte Scena Muta, l’iniziativa a cura della Vito d’Agostino produzioni e della compagnia Teathrum in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina. Una serie di otto laboratori artistici che […]
Un progetto organico di comunicazione multimediale e interattiva. Un quotidiano on-line. Una casa editrice di giornali, periodici e libri.
Un luogo di incontro e di confronto. Una comunity. Una rete di collegamento. Un centro-studi di approfondimento e ricerca. Un’agenzia di organizzazione di eventi. Un mezzo di espressività. Un’occasione di creatività. Una scelta di libertà e una possibilità di partecipazione per tutti.