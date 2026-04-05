DALLA CROCE ALLA NUOVA LUCE. MARIA RAFFAELLA SANTORO: LA MIA PASQUA QUOTIDIANA TRA FEDE E REALTA’ 

di Cristina Pipoli _______________

Rimanere svegli in una società che ti vuole anestetizzato dal dogma è un crimine contro il conformismo. Se Dio da una seconda vita, non è per fare la comparsa nel presepe vivente della propaganda. Risorgere significa smettere di chiedere scusa per la propria felicità a chi usa la fede come un manganello morale. Non aver sprecato il tempo significa aver avuto il coraggio di essere “scomodi” per chiunque cerchi di incasellare il mistero della vita in un editoriale compiacente. La vera Pasqua è non aver paura di scandalizzare chi ha scambiato il Vangelo con il codice civile.

Ne abbiamo parlato con la scrittrice e mediatrice famigliare Maria Raffaella Santoro.

D- Aprile ci ricorda, attraverso i riti della Settimana Santa, che non c’è Risurrezione senza Croce. Nel suo lavoro come mediatrice, lei amministra la sofferenza degli altri: questa forza di trasformare il dolore in speranza la trova grazie alla fede?

R- “La vita non sempre è facile e mi capita di sentire il dolore di chi si rivolge a me. Nel mio cuore custodisco questo dolore e lo riporto al Signore in una preghiera costante. Io credo che Lui possa fare anche miracoli se vuole e possa guidarmi attraverso le Sue Ispirazioni nello svolgere il mio lavoro di Mediatrice, in modo da essere d’aiuto e di supporto.

La Croce non è una bandiera da sventolare durante i comizi, è il peso del dolore reale che molti preferirebbero nascondere sotto il tappeto del ‘va tutto bene’. Fare mediazione significa mettere le mani nella realtà cruda dei fallimenti, quella che la retorica della nazione unita non vuole vedere. Non è preghiera da nobili culturali, è resistenza in trincea. La fede che disturba il potere è quella che non si accontenta di miracoli mediatici, ma pretende giustizia e verità anche quando queste fanno crollare le certezze di chi comanda. Se la fede non ti rende pericolosa per i bugiardi, allora è solo una rassicurante nenia per dormire meglio”.

D- Ad aprile la natura obbedisce al comando divino di fiorire. La separazione è l’esatto opposto: è un ‘dis-ordine’ della creazione. Cosa consiglia a chi deve affrontare queste ferite?

R- “Se nonostante tutto si deve prendere atto di un fallimento matrimoniale il mio consiglio è di non abbattersi mai. Quello che si è seminato prima o poi porta frutto anche se in modi diversi da ciò che ci si aspetta. Io credo che come scrivo nel mio libro ‘Dalla Luce al Buio e…ritorno’ tutto possa rifiorire. C’è Dio che guarda alle nostre ferite, partecipa ai nostri dolori e ci prende per mano anche nella tempesta per darci coraggio affinché non smettiamo di sperare e di aspettare che torni il sole”.

D- Aprile è il mese del risveglio, purtroppo molti accordi iniziali nelle coppie portano solo a un letargo dei sentimenti. Lei prega un Dio che è ‘spada’ e Verità, cosa vuole dirci al riguardo?

R- “Da molti anni con mio marito facciamo parte dell’equipe per la preparazione al matrimonio. In questi incontri sottolineiamo l’importanza del dialogo e la necessità di trovare valori condivisi su cui fondare il matrimonio. Quando due persone si incontrano sono un Tu e Io che hanno esperienze di vita diverse. Il fidanzamento, lo dico sempre ai futuri sposi, è un tempo privilegiato perché attraverso il dialogo costante si possa costruire il NOI, fatto di valori condivisi e progetti comuni da realizzare nella futura vita matrimoniale”.

D- La Pasqua è la vittoria sulla morte. Lei è la prova vivente che Dio può intervenire. Allora, se Dio l’ha svegliata, quanto la rappresenta questo mese?

R- “Mi emoziona molto questa domanda perché sono molto grata a Dio che mi ha voluta svegliare e mi ha donato una nuova vita. Sento un profondo desiderio di dire grazie e di vivere al meglio questa vita donata. Credo che un giorno quando verrà davvero il mio momento, Dio mi domanderà: allora, che ne hai fatto di questo Mio Dono, di questo tempo donato? Spero tanto di non averlo sprecato – gli dirò”.

D- Aprile ci ricorda che non c’è risurrezione senza croce. Nel suo lavoro come mediatrice, lei amministra la sofferenza degli altri. Questa forza la trova grazie alla fede?

R- “La vita non sempre è facile e mi capita di sentire il dolore di chi si rivolge a me. Nel mio cuore custodisco questo dolore e lo riporto al Signore in una preghiera costante. Io credo che Lui possa fare anche miracoli se vuole e possa guidarmi attraverso le Sue Ispirazioni nello svolgere il mio lavoro di Mediatrice in modo da essere d’aiuto e di supporto”.

Si chiude qui un anno comunicativo dedicato a Maria Raffaella Santoro, proprio nei giorni in cui tutto si risveglia. Raffaella ci lascia con un monito prezioso: non sprecare il dono.

Recentemente, a Roma, nella Sala dei Certosini di Santa Maria degli Angeli (nella foto), Raffaella ha presentato il suo libro ‘Dalla Luce al Buio e… ritorno’, un momento di forti emozioni e di lode al Signore che ci lascia con un monito prezioso: non sprecare il dono.

Che questa Pasqua non sia solo un rito, ma sia per tutti l’occasione per tornare a essere quel ‘NOI’ che sa dialogare con il Cielo e con la terra. Perché, come insegna la storia di Maria Raffaella, non è mai troppo tardi per smettere di essere buio e ricominciare a essere luce.

Category: Costume e società, Cultura