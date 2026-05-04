DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 4 MAGGIO 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 4 maggio 2026.
San Ciriaco.
Nel 1861, subito dopo la proclamazione del regno d’ Italia, Manfredo Fanti decretò la soppressione dell’Armata Sarda e la nascita del Esercito Italiano, che così festeggia oggi il suo anniversario.
1949.
Roma: dopo accesi dibattiti, il Governo firma l’accordo sull’ingresso dell’Italia nella NATO
Torino, tragedia di Superga: l’aereo che riportava in Italia la squadra del Grande Torino da una partita giocatasi a Lisbona si schianta sulla collina di Superga causando la morte di tutti i 31 passeggeri.
1961 – Movimento americano per i diritti civili: i Freedom Riders iniziano un viaggio in autobus verso sud
1970 – Guerra del Vietnam, sparatoria della Kent State: la Guardia Nazionale dell’Ohio, inviata alla Kent State University dopo l’incendio dell’edificio del Reserve Officers’ Training Corps, simbolo della presenza militare nel campus e diventato un bersaglio delle manifestazioni contro la guerra del Vietnam, apre il fuoco sugli studenti che protestavano contro l’invasione uccidendo quattro persone e ferendone altre nove.
Proverbio salentino: STRINGI LU MUSU E MINTI SUSU
Stringi le labbra e metti in alto.
Stringere le labbra, qui può significare di privarsi anche a volte del necessario, fare sacrifici e risparmiare.
Ma anche tenere la bocca chiusa, non perdere tempo in chiacchiere e riempire la dispensa, mettere in alto.
Insomma stringere i denti in un determinato periodo per potersi costruire un futuro migliore.
Category: Costume e società