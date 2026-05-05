TRAGICO INCIDENTE CON LA MOTO, MUORE MECCANICO DI GALATINA

(Rdl) __________________ E’ morto ieri mattina, all’ospedale Vito Fazzi, dove era ricoverato dalla serata di domenica dopo avere avuto un incidente con la moto che guidava in una zona di campagna di Galatina vicino alla strada per Copertino, Paolo De Matteis, 53 anni, meccanico, sposato, due figli.

Si sarebbe trattato di una caduta accidentale, risultata poi fatale a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia di Stato in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

La notizia, resa nota dalla società di pallavolo Olimpia cui la vittima, da appassionato sportivo, era molto legato, ha destato profonda commozione: tanti i messaggi di stima, affetto e partecipazione al dolore della famiglia che si sono susseguiti sui social, a cominciare da quello della Olimpia:

“È venuto tragicamente a mancare un amico caro e prezioso, il nostro super tifoso PAOLO DE MATTEIS, marito della Dirigente Zaira Gemma e padre di Marco e Lorenzo. Attoniti i dirigenti e l’intera squadra piangono un uomo buono ed altruista, un tifoso vulcanico di un’empatia senza pari. L’ abbraccio a Zaira, Marco, Lorenzo e alla principessa nipotina Diana è poca cosa dinanzi al vuoto che lascia nella sua grande e generosa famiglia. Paolo ti vogliamo un bene dell’anima. Tutta la pallavolo Olimpia Sbv Galatina ti piange”

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