NOVITA’ EDITORIALI / “Il teorema di Zhou”, ROMANZO DI MARTA AJO’

di Raffaele Polo _____________

Certamente intrigante e ricco di sollecitazioni positive questo IL TEOREMA DI ZHOU di Marta Ajò, edito da GRAPHOFEEL (pagine 254, euro 16) nella Collana Intuizioni. É la storia di Zhou, commerciante di stoffe cinesi che vive la prima parte della vita concentrata sulla propria sopravvivenza, nel tentativo di soddisfare le necessità primarie.

Una donna quasi invisibile, identificata dalla comunità che le sta attorno con l’appartenenza etnica e il ruolo lavorativo: lei è “la cinese del negozio di pezze”.

Il suo emporio si trova alla periferia di una grande città, che nel corso degli anni si riqualifica fino a trasformarsi in una zona appetibile e gradevole, davvero multietnica e globalizzata. Così anche l’esistenza di Zhou a poco a poco cambia, attraverso l’incontro con eterogenei coprotagonisti coi quali instaura rapporti complessi di alleanza o di conflitto: Chin, Jian, Anna, Ivona, Giovanni, Marco, Teresa e molti altri.

Un caleidoscopio umano e misurato, in cui la comprensione e la curiosità per l’altro prevalgono sul pregiudizio. E un finale a sorpresa, che allude all’importanza – nell’esistenza umana – della spinta al confronto e del senso di giustizia: ciascuno è in grado di rintracciare entrambi in sé stesso, se solo accetta di ascoltarsi.

Marta Ajò, giornalista, ha creato e dirige il sito “Donne ieri oggi e domani”, attivo dal 2005; così riassume questa sua ultima fatica letteraria:

“Trovare soluzione nei conflitti e il giusto equilibrio non è mai facile, e questo è il teorema di Zhou. L’apparente semplicità della signorina Zhou viene interrotta dal suo vivere gli incontri e le relazioni umane in un misto di logica e fantasia. L’incontro, la congiunzione e la soluzione tra lei e gli altri le porranno più di una domanda logica, che sfiora quella matematica. Tutto deve andare dove e come deve, tutto deve trovare la sua composizione e la sua soluzione. Nulla potrà alleviare la sua anima fino a che tutto le parrà in ordine.”

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