LUCIA MARIA CUNDARI NUOVO DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI NARDO’

Report della Questura di Lecce ____________

Polizia di Stato: avvicendamento di Funzionari alla Questura di Lecce.

Dal 1° maggio 2026, c’è stato un passaggio di consegne tra i Funzionari della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Lecce.

La dott.ssa Lucia Maria Cundari (nella foto con il Questore Giampietro Lionetti, ndr), Vice Questore della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò.

Il dott. Valerio Tornese, Commissario Capo della Polizia di Stato, invece, già Dirigente del Commissariato di Nardò, è stato trasferito all’Ufficio di Gabinetto del Questore di Lecce.

Originaria della Calabria, la dott.ssa Cundari è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia ed è abilitata all’esercizio della professione forense. Ha inoltre conseguito un master in Diritto del Lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma e un master in Scienze della Sicurezza.

Nel 2017 è stata assegnata alla Questura di Lecce, dove ha ricoperto per circa due anni l’incarico di funzionario addetto alla DIGOS e, successivamente, per otto anni quello di Vice Dirigente della Divisione Immigrazione. L’esperienza presso un Commissariato non rappresenta una novità per la dott.ssa Cundari, che ha avviato il proprio percorso professionale come funzionario addetto e Vice Dirigente del Commissariato Distaccato di Lamezia Terme, realtà territoriale particolarmente complessa sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, incarico svolto per sei anni prima del trasferimento nel Salento.

Il dott. Tornese, giunto alla Questura di Lecce nel mese di giugno dello scorso anno, presterà servizio presso l’Ufficio di Gabinetto, quale Funzionario addetto, conservando l’incarico di Portavoce del Questore della Provincia di Lecce.

Il Questore Giampietro Lionetti, rivolge ai Funzionari della Polizia di Stato i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico.

Lecce, 6 maggio 2026.

Category: Cronaca