DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 7 MAGGIO 2026
Buongiorno!
Oggi è giovedì 7 maggio 2026.
San Flavio.
Buon onomastico a chi porta questo nome!
A Lecce la cantante lirica Emily De Salve compie 46 anni: buon compleanno!
7 maggio 1999. Uno degli episodi più atroci della Guerra del Kosovo, l’ aggressione della Nato alla Jugoslavia, per distruggerla. Durante una delle tante Operazioni Allied Force, tre diplomatici cinesi vengono uccisi e altri venti feriti, oltre a quattordici civili morti nelle vicinanze, quando un aereo bombarda “per errore” l’ambasciata cinese a Belgrado.
Per chi ha il pollice verde, meglio mettersi di buzzo buono e portarsi avanti col lavoro, nelle pratiche da completare entro il mese. Eccole.
Controllare gli innesti e ad eliminare i succhioni da alberi da frutto. Curate le nuove piantine innaffiando e rincalzando. Continuate i trapianti in piena terra. Lotta alle erbe infestanti.
Proverbio salentino: CI NU NCIGNI NU SPICCI
Se non inizi non finisci.
E’ inutile perdere tempo in chiacchiere, conviene iniziare ad operare se si vuole portare a termine l’opera.
Category: Costume e società