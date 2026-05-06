GALATONE, UOMO ARRESTATO DURANTE LA FESTA PER LESIONI E DANNEGGIAMENTI

(Rdl) _____________ Questa notte a Galatone i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Zambonini, 58 anni, del paese, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di un agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e danneggiamento.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.



L’episodio si è verificato durante la festa patronale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, alla guida di un motorino, ha tentato di forzare un varco pedonale presidiato da volontari della Protezione Civile e agenti della Polizia Locale di Galatone.

Alla richiesta di fermarsi, ha reagito con violenza, spruzzando vernice rossa contro un Vice Ispettore della Polizia Locale, colpendolo parzialmente al volto e imbrattando successivamente quattro veicoli di servizio – tre della Polizia Locale e uno della Protezione Civile – prima di darsi alla fuga.

Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di individuarlo poco dopo nei pressi di casa sua. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo li ha minacciati e ha istigato il proprio cane di grossa taglia contro di loro, ma è stato bloccato in sicurezza, senza ulteriori conseguenze.



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