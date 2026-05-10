DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 MAGGIO 2026… VIVA LA MAMMA!

Buongiorno!

Oggi è domenica 10 maggio 2026.

San Cataldo.

La nostra amica di Francavilla Fontana Erica Zingaropoli compie 42 anni: auguri, auguri, auguri!

La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.

Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.

In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio, quindi oggi.

Un saluto affettuoso a tutte le mamme amiche e lettrici di leccecronaca.it

Come oggi, trentudue anni fa, nel 1994, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo.

Proverbio salentino: CI SECUTA LA ZAPPA, PICCA PANE PAPPA, LU CULU NI RIZZECA E LA ENTRE NI RAPPA

In italiano grosso modo si potrebbe tradurre in: Chi segue la zappa, poco pane mangia, il culo e il ventre si rattrappiscono.

Questo proverbio i nostri contadini lo citavano ai loro figliuoli sconsigliandoli di continuare “l’arte te lu tata” , perché la vita dei contadini una volta, quando tutto si muoveva sulla forza delle braccia era faticosissima, e dava poche soddisfazioni.

Category: Costume e società