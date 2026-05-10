DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 MAGGIO 2026… VIVA LA MAMMA!
Buongiorno!
Oggi è domenica 10 maggio 2026.
San Cataldo.
La nostra amica di Francavilla Fontana Erica Zingaropoli compie 42 anni: auguri, auguri, auguri!
La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.
Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.
In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio, quindi oggi.
Un saluto affettuoso a tutte le mamme amiche e lettrici di leccecronaca.it
Come oggi, trentudue anni fa, nel 1994, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo.
Proverbio salentino: CI SECUTA LA ZAPPA, PICCA PANE PAPPA, LU CULU NI RIZZECA E LA ENTRE NI RAPPA
In italiano grosso modo si potrebbe tradurre in: Chi segue la zappa, poco pane mangia, il culo e il ventre si rattrappiscono.
Questo proverbio i nostri contadini lo citavano ai loro figliuoli sconsigliandoli di continuare “l’arte te lu tata” , perché la vita dei contadini una volta, quando tutto si muoveva sulla forza delle braccia era faticosissima, e dava poche soddisfazioni.
Category: Costume e società
Vivo a Padova, città universitaria. Qui vivono 60000 studenti su una popolazione di 200000 abitanti. Sto guardando come sempre il vostro diario…A proposito dei prezzi esagerati dei posti letto per gli studenti vorrei fare una proposta: ci sono decine di appartamenti dell’Ater (popolari) sfitti, perché non mettere qui gli studenti? Troppo semplice? Cordiali saluti Zena Giacomelli Padova
3498664800