SU MASSIMO GIANNINI LA RETE SI SCATENA: MEGLIO NON AVERE LE GAMBE CHE NON AVERE IL CERVELLO – La Vignetta di Melcore
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Category: Cos' la vedo io, Politica
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“La Biennale non è un tribunale: è un giardino di pace, un luogo dove si espone, si discute, si ascolta”. LA NOBILE ERUZIONE DEL PRESIDENTE PIETRANGELO BUTTAFUOCO ALL’INAUGURAZIONE DI IERI A VENEZIA
(g.p.) ______________ Dopo le polemiche dei giorni scorsi, legate alla partecipazione di alcuni Paesi con i loro padiglioni, ieri è stata inaugurata a Venezia la Biennale Arte 2026, con una conferenza stampa stampa del presidente Pietrangelo Buttafuoco (nella foto, di Jacopo Salvi). Incuriosito da alcune dichiarazioni battute dalle agenzie, ho chiesto all’ufficio stampa dell’Ente – […]
LA FORZA DELLE PAROLE CHE RESISTONO CON IL ROMANZO DI FRANCESCO CAROFIGLIO “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE” A COPERTINO VENERDI’ 8
(Rdl) _______________ Venerdì 8 maggio ore 19,00, nella suggestiva cornice del Cavaliere al Borgo Antico a Copertino, le associazioni Copertinesi Azione Parallela e Giubbe Verdi Salenti presentano un evento culturale di grande intensità: protagonista Francesco Carofiglio, autore da oltre 250.000 copie, con il suo romanzo “Tutto il mio folle amore”. Un racconto potente, capace di […]
I TRE GIORNI DELLA BELLEZZA DEI FRATI FRANCESCANI A LECCE DA VENERDI’ 8
I frati minori della Provincia di Lecce ci mandano il seguente comunicato _____________ “A piedi scalzi e occhi aperti”: Lecce diventa il cuore della Rete Francescana della Bellezza con il progetto “Kalòs” In un’epoca segnata dalla velocità e dal consumo, i Frati Minori del Salento, in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Lecce, in […]
CONCERTO GROSSO PER LA BAND DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ A LECCE GIOVEDI’ 30
(Rdl) ________________ In occasione della giornata internazionale del jazz, ricorrenza proclamata dall’UNESCO nel 2011 per richiamarne il ruolo del jazz come strumento educativo e di dialogo interculturale, il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce ha organizzato un appuntamento di particolare rilievo artistico giovedì 30 aprile alle 20.30, al Teatro Apollo. Protagonista della serata sarà la Big Band […]
I MITI CLASSICI DI DEDALO, AGAMENNONE E CIRCE RIVIVONO IN TRE SPETTACOLI TEATRALI A LECCE MARTEDI’ 28 APRILE, DOMENICA 17 E GIOVEDI’ 21 MAGGIO
(l.c.) ______________ La rassegna teatrale diretta dall’attrice Carla Guido (nella foto) apre il sipario sul festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni”. Ingresso gratuito Il Mito nella sua forza eterna, raccontata nell’oggi. Torna a Lecce, alla sua sesta edizione, “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, rassegna di teatro classico diretta da Carla Guido in […]
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