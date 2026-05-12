DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 12 MAGGIO 2026
Buongiorno!
Oggi è martedì 12 maggio 2026.
San Pancrazio, martire cristiano quindicenne. E’ festa del santo Patrono a San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi.
A Lecce, la cantante jazz e scrittrice Valentina Madonna festeggia il suo compleanno: tanti auguri!
E sempre a Lecce compie 53 anni il giornalista e scrittore Massimiliano Cassone: tanti auguri!
Come oggi, quarantanove anni fa, nel 1977, a Roma, durante una manifestazione organizzata dal partito radicale per l’anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell’ordine. Durante una carica, viene colpita mortalmente la studentessa Giorgiana Masi, 18 anni: l’allora ministro dell’ Interno Francesco Cossiga negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto pubblicate sulla stampa mostrano agenti che sparano ad altezza d’uomo.
Proverbio salentino: QUANDU LU CIUCCIU RAGGHIA ETE CU CHIAMA lA PAGGHIA, QUANDU L’OMENU SUSPIRA ETE LA FIMMENA CA LU TIRA
Quando l’asino raglia è perché vuole la paglia, quando l’uomo sospira è la femmina che lo attrae.
Category: Costume e società