CONTROLLI STRAORDINARI DI POLIZIA A VILLA CASTELLI E CEGLIE MESSAPICA

Report della Questura di Brindisi ______________

POLIZIA DI STATO DI BRINDISI: SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A VILLA CASTELLI E CEGLIE MESSAPICA. GIOVANE IN ARRESTO PER DETENZIONE E PRESUNTA ATTIVITA’ DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Come concordato recentemente nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Brindisi alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Questore di Brindisi ha disposto, lo scorso fine settimana, dei servizi straordinari di controllo del territorio nei centri abitati di Villa Castelli e Ceglie Messapica oltre a rafforzare il dispositivo di vigilanza per le strade del capoluogo.

Le attività di prevenzione, che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati dagli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e di Sicurezza, dalla Polizia Stradale di Brindisi e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dal Reparto Prevenzione Crimine, della ASL e dei Monopoli di Stato, hanno permesso di identificare e controllare complessivamente 188 persone di cui 58 positivi in SDI, 113 veicoli e 9 esercizi pubblici. Tra quest’ultimi sono state elevate 3 sanzioni amministrative e sono state contestate due violazioni alle norme del Codice della Strada.

Inoltre, durante una perquisizione personale e successivamente domiciliare, un ragazzo minorenne è stato tratto in arresto poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hascisc.

Come già preannunciato dal Questore di Brindisi, i servizi straordinari di controllo del territorio, iniziati nel capoluogo, si ripeteranno nelle prossime settimane in altri comuni della provincia.

Brindisi, 13 maggio 2026

Category: Cronaca