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DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2026

| 13 Maggio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è mercoledì  13 maggio 2026.

Beata Vergine Maria di Fatima.

A Lecce, l’ attrice Rosaria Ricchiuto compie 47 anni: tanti auguri di buon compleanno!  E tanti cari auguri al nostro amico Salvatore Clarizia, che a Tuglie ne compie 52.

Come oggi, quarantotto anni fa, nel 1978, in Italia, entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi.

Franco Basaglia, morto a Venezia nel 1980, fu il riformatore della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della legge n. 180/1978 che porta il suo nome: introdusse un’ importante revisione degli ordinamenti degli ospedali psichiatrici in Italia e promosse notevoli trasformazioni nei trattamenti sul territorio.

Proverbio salentino: ACQUA PASSATA NU MACENA CCHIUI
Nonostante il Salento sia una terra povera di corsi d’acqua, il riferimento del proverbio ai mulini ad acqua è evidente.
E così come l’acqua del torrente una volta che ha superato il mulino è impossibile che possa nuovamente spingere le pale che permettono alla macina di ridurre in farina i cereali, così nella vita ci sono avvenimenti che una volta accaduti non si ripetono più.

Category: Costume e società

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