IL MINISTRO DELL’INTERNO MATTEO PIANTEDOSI A LECCE VENERDI’ 15

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _________________

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi partecipa a lecce al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, venerdì 15 maggio, alle ore 15:00, sarà in Prefettura a Lecce dove parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Lecce, Taranto e Brindisi.

All’incontro prenderanno parte i Prefetti, i vertici provinciali delle Procure, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dei Comuni capoluogo, e delle Province di Lecce, Taranto e Brindisi.

Category: Cronaca