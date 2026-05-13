DUE POTENTI DEFLAGRAZIONI SVEGLIANO CARMIANO NEL CUORE DELLA NOTTE

(Rdl) _________________ Questa notte a Carmiano c’è stata una rapina alla Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto di via Cesare Battisti. Tre persone a volto travisato hanno fatto esplodere due potenti cariche di esplosivo piazzate in prossimità dei due sportelli bancomat della filiale. Il bottino, comunque ancora in fase di quantificazione, è stato limitato a quel po’ di banconote fuoriuscite di cui i rapinatori sono riusciti ad impossessarsi, dal momento che uno degli sportelli automatici era vuoto e l’altro è risultato irrecuperabile.

Quindi la fuga, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, poi ritrovata, all’alba, incendiata nei pressi di Monteroni.

Ingenti i danni materiali subiti dai locali della banca.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Category: Cronaca