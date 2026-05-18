PADRONI DEL PROPRIO DESTINO E IL TRAGUARDO DELLA SALVEZZA AD UN PASSO. SINTESI, COMMENTI E NOTIZIE DOPO VITTORIA 2 – 3 DEL LECCE CONTRO IL SASSUOLO IN UN FINALE THRILLER

(Rdl) ________________ E’ l’ultimo minuto dei sei di recupero finale, situazione punteggio di pareggio, che non va bene al Lecce, in quel momento dietro la Cremonese. Un minuto di pura adrenalina, in cui succede di tutto. Così Thriller, che neanche Michael Jackson (nella foto). Sessanta secondi che, probabilmente, decidono un’intera stagione.

Volpato ha la palla buona per il vantaggio del Sassuolo, messo solo davanti alla porta di Falcone prende la mira, ma non inquadra la porta. Sul capovolgimento di fronte, Stulic, ben servito di testa da Gandelman, fa un movimento perfetto, si gira e gonfia la rete.

E’ il bello del calcio, le cui logiche imponderabili regalano a volte emozioni indicibili. Il Mapei stadium, gremito di tifosi giallorossi al seguito, impazzisce, rissa finale in campo, è andata così e va bene così. Ora il Lecce è di nuovo padrone del proprio destino e si presenta in vantaggio sul rettilineo finale dell’ultima partita di domenica prossima che porta al traguardo della salvezza.

TABELLINO

Sassuolo: Turati, Nzola (62′ Pinamonti), Berardi (67’ st Volpato), Matić (63’Lipani), Garcia, W. Coulibaly, Thorstvedt, Laurienté (83′ Frangella), Pedro Felipe, Muharemovic, Koné (67′ Bakola).

Lecce: Falcone, Siebert, Veiga (86′ N’Dri), Banda (63′ Jean), Ramadani (86′ Stulic), Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (79′ Gandelman), Ngom, Cheddira (79’Camarda).

Marcatori: 15’ Cheddira, 20′ Laurienté, 25’ Cheddira, 83′ Pinamonti, 96′ Stulic.

Arbitro: Federico La Penna di Roma.

“Se stasera non mi è venuto un infarto posso andare avanti, sopportare ancora di tutto. La visita medica sotto sforzo l’ho fatta, l’ho superata alla grande”.

IL COMMENTO DI EUSEBIO DI FRANCESCO a fine gara, che ha poi aggiunto:

“E’ stata una partita difficile, abbiamo trovato una squadra che ha dato tutto, credo che debba essere sempre così... Noi molto ordinati: abbiamo fatto della disciplina una grande virtù. Giocavamo contro una squadra che ha messo in difficoltà, avversari più blasonati di noi. Noi siamo stati bravi a reggerla e a fare tre gol“

“Avremmo voluto chiudere meglio, visto che era l’ultima partita in casa. Abbiamo disputato una buona partita, creando tanto e facendo bene per larghi tratti. Il calcio delle volte sa essere spietato e su una ripartenza siamo stati puniti” – IL COMMENTO DELL’ALLENATORE DEL SASSUOLO FABIO GROSSO.

IL COMMENTO DI leccecronaca.it

A differenza di Udine, dove i padroni di casa hanno fatto la sfilata dei saldi di fine stagione e si sono svegliati solo nel finale, a tutto vantaggio della Cremonese che ha condotto in porto una vittoria 0 – 1 finanche troppo agevole, a Reggio Emilia è stata partita vera, anzi, una super partita.

Il Sassuolo, nettamente superiore per qualità di organico, vedi il gol delizioso di Pinamonti, vedi un campione come Berardi, è stato sì un po’ distratto, concedendo molto, addirittura l’assist al contrario del primo vantaggio giallorosso, ma non è stato mai svogliato e anzi ha condotto per lunghi tratti la gara. Poi, a parte le altre occasioni costruite, può recriminare su un palo, una traversa e il gol clamorosamente fallito nel finale.

Il Lecce è stato attento, a parte i soliti errori difensivi; lucido e determinato, cinico addirittura sotto porta. Ecco, a differenza di tutte le altre partite fin qui disputate, ha avuto ben quattro occasioni e ne ha sfruttate tre, salvato nella rimanente da una grande parata di Turati.

Poi, ha ritrovato – meglio tardi che mai – le punte, risultate decisive.

NOTIZIE

Al termine della gara, mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento per martedì 19 di mattina al Centro Sportivo di Martignano.

Ultimo atto, domenica 24 al Via del Mare, orario ancora da stabilire, contro il Genoa, che è là da tempo tranquillo, senza altro da chiedere al suo dignitoso campionato: però, come è anche giusto che sia, di sicuro non regalerà nulla e ci terrà a fare bella figura, chiudendolo in bellezza.

Sul traguardo della salvezza, il Lecce si presenta a quota 35 punti, uno in più della Cremonese, che sarà impegnata in casa, però ospitando una squadra sulla carta di caratura nettamente superiore come il Como, per di più in lotta per conquistare il miglior piazzamento possibile in zona coppe europee.

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