Report della Questura di Lecce _______________

Lecce. Controlli della Polizia di Stato: una denuncia per esercizio del gioco d’azzardo e due segnalazioni per droga

La Polizia di Stato ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree considerate più sensibili, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”. L’obiettivo è intensificare i controlli nelle zone centrali e periferiche, nei luoghi frequentati da persone pregiudicate, presso gli istituti scolastici e nell’area della stazione ferroviaria.

Nella serata trascorsa, gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, hanno dato esecuzione ai servizi disposti dal Questore Giampietro Lionetti.

L’intervento ha riguardato diverse aree del centro cittadino e dell’hinterland.

I posti di controllo hanno consentito di identificare complessivamente 198 persone e 94 veicoli, di cui uno con a bordo un cittadino italiano trovato in possesso di 9 grammi di hashish, segnalato per uso personale alla Prefettura.

È stato inoltre effettuato un controllo presso un bar di Lecce, dove una donna leccese di 53 anni è stata deferita in stato di libertà per il reato di esercizio del gioco d’azzardo con il sequestro preventivo di due personal computers.

Ulteriori verifiche sono state condotte presso due altri esercizi commerciali.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, invece, hanno proceduto alla segnalazione amministrativa di un 50enne italiano poiché trovato in possesso di 0,5 gr di cocaina.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 19 maggio 2026

Category: Cronaca