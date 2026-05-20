TELEVISIONE / ALESSANDRA MUSSOLINI, DA PROTAGONISTA DELLA POLITICA A VINCITRICE DEL ‘GRANDE FRATELLO’

di Elena Vada _______________

Costretti a fare zapping, ovvero saltellare da un canale all’ altro, per non assistere e sentire (ormai nauseati), ulteriori nuovi sviluppi e commenti, sul caso “Garlasco”, ieri sera, martedì 19 maggio, ci siamo fermati su Canale 5, per la finalissima del programma “Grande Fratello Vip“, condotto da Ilary Blasi.

Anche quest’anno, la venticinquesima edizione, è arrivata alla conclusione, dopo oltre due mesi di convivenza forzata dei partecipanti, nella famosa casa spiata.

I concorrenti ancora in gara erano: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

In studio, c’erano le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo una serie di eliminazioni, le ultime due concorrenti rimaste nella casa sono state: Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Le finaliste hanno rivissuto (e noi con loro) i momenti più belli trascorsi nel reality show, poi hanno chiuso la casa e in studio hanno scoperto il verdetto del televoto.

“Alessandra e Antonella siete state le imperatrici del reality, le colonne portanti”, ha dichiarato Cesara Buonamici.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Alessandra sei stata una concorrente incredibile, divertente, creativa a tratti insopportabile ma hai reso speciale ogni singolo momento. Antonella tu hai candore fanciullesco. Sei candida come una bambina e un attimo dopo irascibile e incavolata, ti si ama e ti si odia ma non si può fare a meno di te”.

Rullo di tamburi e… arriva il verdetto:

la vincitrice del GF Vip 2026 è Alessandra Mussolini, che si aggiudica un montepremi di 100mila euro.

Ne incasserà direttamente solo la metà. Gli altri 50mila euro verranno devoluti in beneficenza ad un’associazione scelta da lei.

Sinceramente non riesco a comprendere il successo di questi programmi, detti “Reality Show”, che imperversano, ormai, da anni in televisione.

Se continuano a trasmetterli vuol dire che hanno notevoli ascolti ed un pubblico appassionato, che li segue.

Sono ‘Format’ creati all’ estero e visti in tutto il mondo.

La chiamano “TV generalista” rivolta al maggior numero possibile di spettatori.

Non è di qualità, ma tra un documentario di Alberto Angela ed il GF VIP, le mie amiche (intervistate oggi) e tanti altri, non hanno avuto dubbi: meglio GF VIP.

DE GUSTIBUS…

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