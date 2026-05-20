TRIONFO MONDIALE PER L’ACCADEMIA TIEN SHAN PAI DEL MAESTRO TONY CARROZZINI: ANDREA CONGEDO E’ “BEST FIGHTER” A PERUGIA

di Valerio Melcore_________Si è concluso con un bilancio straordinario il 22° Campionato Mondiale & Cup C.K.A. – CSENdi Kung Fu, svoltosi a Perugia dal 15 al 17 maggio 2026. A brillare sul palcoscenico internazionale è stata la squadra salentina dell’Accademia Nazionale TIEN SHAN PAI, guidata dal Maestro Tony Carrozzini, capace di strappare applausi e conquistare prestigiosi piazzamenti sia nelle specialità di combattimento che nelle forme.

Grazie a questa spedizione trionfale, il palmarès dell’Accademia sale a un totale storico di 7 titoli mondiali.

Andrea Congedo sul tetto del mondo, oro nel Sanda e titolo di “Best Fighter”.

La copertina dell’evento spetta di diritto ad Andrea Congedo, autore di una cavalcata memorabile nella specialità SANDA (combattimento a contatto pieno con KO). Congedo ha mostrato una superiorità tecnica e atletica impressionante: dopo aver superato in semifinale un ostico avversario francese, ha completato l’opera in finale sconfiggendo un fortissimo combattente armeno, laureandosi così Campione del Mondo.

La consacrazione assoluta per l’atleta salentino è arrivata al momento delle premiazioni, dove ha ricevuto l’ambitissimo riconoscimento di “Best Fighter”, venendo eletto come il miglior atleta in assoluto di tutto il torneo.

Non è tutto: Congedo ha dato prova della sua versatilità tecnica conquistando anche un eccellente 2° posto nelle Forme a mani nude.

Il medagliere e le ottime prestazioni del team.

L’Accademia Nazionale TIEN SHAN PAI festeggia anche le ottime prestazioni degli altri componenti della spedizione azzurra:

Nadia Amzil: Splendido doppio bronzo per l’atleta, che sale sul terzo gradino del podio sia nel Light Sanda (combattimento senza KO), dove è stata fermata solo da un’avversaria più esperta, sia nelle Forme a mani nude.

Rodolfo Cazzato: Prestazione di altissimo livello e grande determinazione anche per lui. Nonostante un’eccellente condotta di gara, si è dovuto accontentare di una posizione appena sotto al podio, dimostrando comunque di poter competere alla pari con i migliori del mondo.

Il riepilogo dei podi salentini:

Atleta Specialità Risultato Note Andrea Congedo Sanda (Contatto Pieno) 1° Posto Nominato Best Fighter del Mondiale Andrea Congedo Forme a mani nude 2° Posto Vice-campione Nadia Amzil Light Sanda 3° Posto – Nadia Amzil Forme a mani nude 3° Posto –

Un successo organizzativo e sportivo che lancia ancora una volta l’Accademia del Maestro Carrozzini nell’élite mondiale delle arti marziali.

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