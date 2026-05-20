VERSO IL IV CONVEGNO NAZIONALE UNITALY: SOPRALLUOGO A Eden Green, ECCELLENZA VIVAISTICA DEL SALENTO

(Rdl) _____________ Prosegue il percorso di preparazione al IV Convegno Nazionale UNITALY, in programma il 23, 24 e 25 ottobre 2026 nello scenario del Castello di Corigliano d’Otranto, che ospiterà aziende, professionisti, istituzioni e operatori provenienti da tutta Italia per tre giornate dedicate all’ambiente, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze italiane.

Nell’ambito delle attività organizzative e di promozione dell’evento, è stato effettuato un sopralluogo presso Eden Green, storica azienda vivaistica del territorio salentino, realtà di terza generazione oggi guidata da Giuseppe Verdesca.

L’azienda rappresenta una delle esperienze più consolidate del settore nel territorio leccese, distinguendosi per la produzione e coltivazione di piante ornamentali ed esotiche, agrumi e alberi da frutto, ma anche per la progettazione e realizzazione di giardini, ville e spazi verdi pubblici e privati.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all’arredo urbano, alla valorizzazione paesaggistica e alla cura del verde pubblico, elementi sempre più centrali nelle politiche ambientali e nello sviluppo sostenibile delle città.

Tradizione, innovazione e radicamento territoriale sono i valori che caratterizzano Eden Green e che si inseriscono perfettamente nello spirito del Convegno-Fiera UNITALY 2026, manifestazione che punta a mettere in rete imprese, professionalità e istituzioni impegnate nella promozione del paesaggio, dell’ambiente e del Made in Italy.

L’evento, aperto al pubblico per tutte e tre le giornate, proporrà momenti di confronto, networking, esposizione e approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, della cultura del verde e dell’innovazione applicata al territorio.

Gli organizzatori invitano aziende e operatori interessati a partecipare come espositori a presentare la propria candidatura inviando una mail all’indirizzo info@chateaudaxnewform.it.

Category: Costume e società, Eventi