LA TERZA EDIZIONE DI “Piacere, San Paolo” A GALATINA DA GIOVEDI’ 21

(Rdl) ___________ Un viaggio attraverso sei appuntamenti per scoprire la vita del santo in chiave contemporanea, grazie anche alla presenza degli ospiti delle “incursioni ispirazionali”

Il microfestival nato dall’idea di don Lucio Greco e dalla direzione creativa e progettuale di Barbara Perrone, con la co-conduzione di don Tiziano Galati, giunge quest’anno alla 3° edizione e avrà come tema “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza”. Tra i soggetti patrocinatori dell’iniziativa oltre la Città di Galatina, anche la l’ Arcidiocesi Diocesi di Otranto.

L’idea nasce tre anni fa alla luce di diverse riflessioni:Innanzitutto riportare al centro la figura del Santo, che nonostante insieme a San Pietro, sia patrono della città di Galatina non ha mai ricevuto la stessa attenzione dell’apostolo Pietro. La figura di Paolo è legata al territorio, in relazione alle grazie concesse nella guarigione dal tarantismo; dar vita ad un percorso preparatorio che accompagna e va oltre i giorni della festa patronale (28 -29 -30 giugno), creando degli incontri, dove ispirazione spirituale e civile si intersecano in modo diverso ma complementare, toccando in ogni incontro una declinazione del tema dell’edizione in corso; trovare nuovi linguaggi e nuovi spazi per diffondere la conoscenza della vita paolina, affiancandola a quella di uomini e donne dei nostri giorni, che per caparbietà, determinazione possano essere d’esempio per l’ascoltatore, creando intrecci e connessioni a prescindere dal sentire religioso o dal credo.

Con il tema di quest’anno, “Sguardo Oltreconfine, Passaporto di Speranza”, si vuole accompagnare i partecipanti ad aprire lo sguardo e la mente attraverso le storie degli ospiti che accoglieranno l’invito, portando come testimonianza e ispirazione, il racconto del proprio viaggio, che sia fisico o metaforico. Ogni incontro, che si svolgerà nella piazzetta attigua alla chiesa prevede la durata di circa 50′ è suddiviso in due parti: la prima condotta da don Tiziano Galati profondo conoscitore della vita del santo che racconterà, con un linguaggio giovane e brillante uno spaccato della vita di san Paolo, a tema con l’incontro della serata; la seconda parte condotta da Barbara Perrone, si svilupperà in un’intervista vivace ed intensa, con l’obiettivo di far emergere le peculiarità e le esperienze dell’ospite in relazione al tema trattato, al fine di ispirare i partecipanti attraverso l’ascolto di storie di chi ha continuato a perseguire i propri sogni, passioni e progetti, nonostante le difficoltà, diventando oggi una persona dalla quale lasciarsi ispirare.Gli appuntamenti 2026 e gli ospitiIl tema di quest’anno “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza” si svilupperà attraverso 6 incontri.

Si comincia con giovedi 21 maggio: Tracciare la Strada – Sguardo altrove. Quando la meta è ancora da scoprire Incursioni ispirazionali con Francesca Bello, nipote di don Tonino Bello;

venerdì 29 maggio: Destinazioni Umane – Cambiare il destino e creare speranza all’infanzia negata dai narcos colombiani. Incursioni ispirazionali con don Rito Alvarez fondatore Ass.ne Angeli di Pace;

mercoledì 10 giugno: Imprevisti di viaggio – Smarrirsi per poi ritrovare la strada, cambiando prospettive e compagni di viaggio. Incursioni ispirazionali con Maria Pia Scarciglia, Presidente Associazione Antigone;

venerdì 26 giugno Terra promessa – Abbattere i muri della guerra. Parole e gesti per la pace. Presentazione del libro La Rosa di Gaza. Incursioni ispirazionali con l’illustratrice Fabiana Renzo;

mercoledì 1 luglio: Lungo la rotta. Gusto e ritmo – Convivialità a tavola dove cibo e musica diventano elementi di dialogo per abbattere i luoghi comuni. Incursioni ispirazionali con Roy Paci, musicista e cuoco;

giovedì 23 luglio – Partire e Tornare – lasciare le proprie radici per scoprire il mondo, riportandone a casa un po’ di esso. Incursioni ispirazionali Angela Micocci, Ingegnera Microsoft; Carmine Attanasi, Medico Fisiatra

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative e gli approfondimenti si possono seguire i canali social di @festapatronalegalatina @cittadigalatina e @Arcidiocesi.Otranto

Category: Costume e società, Eventi