ADDIO A BRIZIA MINERVA, CUSTODE DELLA MEMORIA ARTISTICA DEL SALENTO

(Rdl) ________________ Il mondo della cultura salentina perde una delle sue figure più autorevoli e appassionate. È venuta a mancare Brizia Minerva, storica dell’arte che negli ultimi decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la tutela, lo studio e la valorizzazione del patrimonio artistico del territorio. Aveva 62 anni. Volto storico del Museo Sigismondo Castromediano, che ha dato il triste annuncio con un post sulla sua pagina di Facebook.

Era curatrice e responsabile scientifica della Pinacoteca, delle collezioni artistiche e degli archivi d’artista del Polo Biblio-museale di Lecce: ha dedicato la propria vita professionale alla ricerca, alla conservazione e alla diffusione della conoscenza storico-artistica.

Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte, aveva sviluppato competenze specifiche anche nel restauro e nella conservazione dell’arte contemporanea, contribuendo concretamente a numerosi interventi di recupero e riallestimento museale.

Tra i progetti più significativi del suo percorso viene ricordato il rinnovamento della Pinacoteca del Castromediano e l’intenso lavoro di valorizzazione delle collezioni pubbliche pugliesi. Nel corso della sua carriera ha curato mostre, pubblicazioni scientifiche e iniziative culturali di rilievo nazionale, collaborando con università, enti museali e istituzioni culturali. Dal 2021 era anche curatrice scientifica dell’Archivio dedicato a Carmelo Bene.

Il suo nome è legato anche a esperienze culturali che hanno coinvolto il territorio di Copertino, come il progetto espositivo dedicato a Ezechiele Leandro e ospitato anche presso il Castello di Copertino, segno di una visione della cultura sempre aperta al dialogo con le comunità locali.

L’anno scorso la prestogiosa manifestazione ‘Voli di Versi’ aveva voluto premiarla proprio per il suo impegno. Con la sua scomparsa il Salento perde non soltanto una studiosa, ma una donna che ha trasformato il lavoro museale in un esercizio quotidiano di cura, ricerca e restituzione della bellezza alla collettività.

Il ricordo che oggi emerge da istituzioni e operatori culturali è quello di una professionista rigorosa, capace di lasciare un segno profondo nel modo di raccontare e custodire il patrimonio artistico del territorio.

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