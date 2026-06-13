L’UOMO CHE RAPINO’ DUE VOLTE LA STESSA PERSONA
(Rdl) ______________ Questa mattina i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di Stefano Marra, 40 anni, di Collepasso, con precedenti. E’ stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali aggravate, in relazione a due episodi avvenuti nel 2019 nelle campagne di Galatina, quando, a distanza di poche settimane, prese di mira una giovane straniera, alla quale rubò denaro ed effetti personali, procurandole anche ferite.
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