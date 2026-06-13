banner ad
banner ad

NEL DOPO CORVINO C’E’ TRINCHERA

| 13 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) ___________________ L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il direttore sportivo Stefano Trinchera, in scadenza il 30 giugno 2028, fino al termine della stagione sportiva 2028/29.

La società ​ha inoltre comunicato che lunedì prossimo alle 10.00, presso l’ Hotel President ci sarà una conferenza stampa del presidente Saverio Sticchi Damiani, del vicepresidente Corrado Liguori e appunto del direttore sportivo Stefano Trinchera. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo del 2 giugno scorso

STEFANO TRINCHERA A Copertino Sport Channel: “il popolo giallorosso è la nostra forza. Corvino? Una figura simbolo”

Category: Sport

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad