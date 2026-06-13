NEL DOPO CORVINO C’E’ TRINCHERA
(Rdl) ___________________ L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il direttore sportivo Stefano Trinchera, in scadenza il 30 giugno 2028, fino al termine della stagione sportiva 2028/29.
La società ha inoltre comunicato che lunedì prossimo alle 10.00, presso l’ Hotel President ci sarà una conferenza stampa del presidente Saverio Sticchi Damiani, del vicepresidente Corrado Liguori e appunto del direttore sportivo Stefano Trinchera. _______________
LA RICERCA nel nostro articolo del 2 giugno scorso
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