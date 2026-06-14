A TRE ANNI DALLA SCOMPARSA, SILVIO BERLUSCONI RICORDATO DALLA SUA MEDIASET CON UN PROGRAMMA SPECIALE

di Elena Vada _______________

Ieri sera sabato 13 giugno, ho seguito, con interesse, su Canale 5, la differita della “Festa Mediaset” in ricordo del Fondatore e Presidente, Silvio Berlusconi, scomparso tre anni fa.

Presso il Campus di Cologno Monzese, c’erano oltre duemila collaboratori per lo speciale “Mediaset siamo noi”, fortemente voluto dall’ erede, Pier Silvio Berlusconi, per celebrare la storia del Gruppo e le persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo e crescita, del medesimo.

Ad aprire la festa è stato l’ immarcescibile, sempre presente, Gerry Scotti, che ha introdotto e presentato l’ amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, erede del padre ed oggi alla guida del Gruppo.

Nella serata, gli intramontabili Pooh hanno eseguito alcuni tra i loro brani più celebri.

Il documentario di Toni Capuozzo intitolato “Caro Presidente, ti racconto”, è stato davvero toccante, commovente, soprattutto per coloro che, come me, hanno una certa età ed hanno ripercorso, rivissuto, momenti di vita trascorsa in compagnia di questa televisione privata gratuita, che abbiamo visto nascere e crescere, in alternativa a mamma RAI, grazie alla determinazione di Silvio Berlusconi. Sfida vinta.

L’ amministratore delegato, Berlusconi Junior, 57 anni, conclude l’ intervento, con un bilancio non solo economico, ma anche umano.

Mi colpiscono queste sue parole, che vi riporto:

“Vedete, le aziende possono crescere, possono diventare internazionali, possono fare risultati straordinari, anche nei momenti più complicati come questo. Ma i numeri da soli non bastano. Ci sono tre ingredienti senza i quali non si costruisce nulla e sono: la dedizione, la passione e, il più importante di tutti, le persone, cioè voi, cioè noi…”

… Siamo tutti d’accordo.

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