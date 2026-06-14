VECCHI FILM ALL’APERTO CON UN BICCHIERE DI VINO: A LECCE LA RASSEGNA “Lù MIÈRE calicidicinema” DA LUNEDI’ 15

di Raffaele Polo ________________

Il format di produzioni “Lù MIÈRE calicidicinema“, nasce da una idea di Antonio MANZO (promotore culturale e guida turistica) proponendo, tra le altre, da quindici anni, rassegne cinematografiche itineranti proiettate a Lecce e nella Terra d’Otranto dove, il cinema d’autore, viene abbinato al gusto di pregiati e versatili vini.

Lù Mière deriva dal gioco di parole basato sull’assonanza del cognome “Lumiere”(i fratelli francesi Auguste e Louis, che inventarono il cinematografo), al termine dialettale salentino “mieru”, usato per indicare il vino. L’idea nasce e si realizza con l’intento di condividere il piacere per la cinematografia tramite momenti conviviali che comprendono, oltre alla visione del film in programma, anche la degustazione di alcuni tra i vini delle più importanti aziende vitivinicole regionali, abbinati alla trama del film. Proiettati in luoghi storici, esclusivi.

Questa volta sono dieci pellicole cult, che abbracciano un arco di tempo dal 1963 al 1989, che rappresentano non solo un aspetto importante della produzione cinematografica internazionale ma registrano anche l’evoluzione del gusto e dei costumi come il cinema sa raccontare.

La rassegna, dal 15 giugno al 7 settembre 2026, è stata accolta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce che ha ne ha condiviso il programma concedendo per le proiezioni uno dei luoghi più emblematici di Lecce: gli spazi all’aperto degli Agostiniani che faranno da scenografia architettonica e storica perfettamente in linea con lo spirito di Lù Mière.

Gli ingressi sono gratuiti con prenotazione, per motivi organizzativi, su www.eventbrite.it o telefonando a: 3275433127

Apertura porte alle ore 21; inizio delle proiezioni ore 21:30.

﻿Ad aprire la rassegna, lunedì 15 giugno 2026, “C’eravamo tanto amati” sarà il film del 1974, diretto da Ettore Scola e interpretato da Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi. La pellicola che fu dedicata a Vittorio De Sica scomparso durante la lavorazione è considerato il capolavoro del regista romano ed è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, “100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978.

Il 22 giugno omaggio ad Al Pacino che sarà il detective Frank Keller protagonista del film “Seduzione pericolosa” diretto da Harold Becker nel 1989. La storia è ambientata a New York dove il detective indaga su un omicidio in apparenza a sfondo sessuale

Tratto dall’omonimo romanzo di Italo Svevo, “Senilità”, è la pellicola in programma il 29 giugno per celebrare il talento e la bellezza dell’attrice Claudia Cardinale. Nel film, diretto nel 1962 da Mauro Bolognini interpreta il ruolo della giovane e spregiudicata Angiolina di cui si invaghisce lo scrittore Emilio, un uomo già maturo interpretato da Anthony Franciosa.

Il 6 luglio sarà proiettato un cult mondiale “Butch Cassidy and the Sundance Kid” diretto da George Roy Hill, 1973 un doveroso omaggio all’attore Robert Redford, scomparso lo scorso anno. Nel film veste i panni del pistolero Sundance Kid, con lui Paul Newman ovvero Butch Cassidy, intelligente ma spendaccione. Impareggiabile coppia di rapinatori del west, svaligiano banche e vagoni postali senza mai uccidere e sognano il Sudamerica per poter vivere felici.

Il 13 luglio la rassegna renderà omaggio ad un’altra talentuosa attrice italiana Sandra Milo diretta dal regista Antonio Pietrangeli nel film “La visita” (1963). La rivedremo nei panni della quarantenne Pina che in un appuntamento domenicale conoscerà Adolfo, interpretato dall’attore francese François Périer, con il quale ha intessuto un rapporto per corrispondenza.

“La supertestimone” è il film, in proiezione il 20 luglio, che vedrà protagonista nei panni della zitella Isolina una straordinaria Monica Vitti, premiata con il Globo d’oro per il film diretto da Franco Giraldi. La donna in un primo momento fa condannare il malavitoso Marino Bottecchia, nel ruolo l’indimenticabile Ugo Tognazzi, accusato di aver ucciso la sua protetta, la prostituta Tiziana ma poi si rende conto di essersi sbagliata e si pente del suo errore…

Il mese di luglio si chiude il 27 con la proiezione de “I cannibali” di Liliana Cavani (1970), liberamente ispirato all’Antigone di Sofocle, riambientando la vicenda in un imprecisato prossimo futuro distopico con un omaggio a Tomas Milian intreprete con Pierre Clémenti.

Due saranno gli appuntamenti di agosto, il 3 con “Hollywood Party” del regista Blake Edwards e interpretato da Peter Sellers nei panni di un giovane attore protagonista delle disavventure surreali di un giovane attore indiano. E il 31 agosto con un doppio omaggio a Paolo Villaggio e ad Eleonora Giorgi scomparsa poco più di un anno fa. Il titolo, “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno”, regista Luciano Salce, narra le vicissitudini e i tardivi turbamenti del trentaduenne Fernando detto “Didino”, interpretato da Paolo Villaggio, che vive nella tenuta di famiglia con la mamma vedova la contessa Mafalda. L’arrivo della nuova governante Angela, la bellissima Eleonora Giorgi, porta inevitabilmente scompiglio nella routine familiare.

LunedìLùMiere calicidicinema si concluderà il 7 settembre con la visione del film “Ricomincio da tre” il film d’esordio diretto e interpretato da Massimo Troisi. Il film arrivò nelle sale nel 1981 e nonostante sia recitato in napoletano ottenne un grandissimo successo di critica e di pubblico con record di incassi al botteghino e una serie di premi tra i quali due David di Donatello, per il miglior film e per il miglior attore, nonché quattro nastri d’Argento.

Ogni serata sarà introdotta dal direttore artistico Antonio Manzo che illustrerà la trama del film, il cast, curiosità. ﻿«L’idea – spiega lo stesso Antonio Manzo nasce e si realizza con l’intento di condividere il piacere per la cinematografia tramite momenti conviviali che comprendono, oltre alla visione del film in programma, anche la degustazione di alcuni tra i vini delle più importanti aziende vitivinicole regionali, abbinati alla trama del film. Proiettati in luoghi storici, esclusivi»

La degustazione sarà anticipata dalla presentazione dell’azienda produttrice e dal racconto inerente al calice di vino che allieterà la serata. Quest’anno main sponsor sarà la Casa Vinicola Palamà di Cutrofiano, tra le migliori cantine pugliesi che dal 1936 prosegue da tre generazioni di viticoltori la produzione di vino ottenuto da vitigni autoctoni coltivati con amore. Ninì e la sua famiglia hanno personalmente cura dei vigneti, della raccolta e della vinificazione. La vinicola produce diverse linee di vino come ‘Albarossa’ ‘Metiusco’ ‘Mavrò’ e ‘Fregi Barocchi’.

Scopo del Lù Mière è da SEMPRE la VALORIZZAZIONE del TERRITORIO, coniugata al cinema e al vino. In poco tempo questa combinazione raggiunge un numero considerevole di pubblico appassionato, venendo richiesta anche da importanti realtà culturali. Tra queste il borgo di Felline dove da dieci anni si organizzano retrospettive filmiche sotto le stelle in una delle piazzette più suggestive di Puglia. E Sternatia, legato culturalmente a Lù Mière sin dagli esordi, e ancora Cannole, Caprarica, Lecce, Casarano, Sternatia, Santa Maria di Leuca, Ruffano, Torre Paduli e in ogni angolo della Terra d’Otranto ma anche al di là dei confini regionali sbarcando anche quest’anno in Umbria a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. La sublimazione è con il premio annuale “Lù Mière calicidicinema premia”, giunto alla dodicesima edizione, che tributa, grazie ad una spettacolare serata, il talento dei grandi artisti del cinema italiano di tutti i tempi. Il ricordo passa dalle testimonianze ai video e con l’assegnazione di un premio in cartapesta che lega a doppio filo le radici del premio all’espressione artistica più autentica del territorio.

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