TRUFFA DA 20MILA EURO AD UN ANZIANO DI TRICASE, IDENTIFICATO DAI CARABINIERI IL PRESUNTO RESPONSABILE

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I Carabinieri di Tricase hanno identificato il presunto autore di una truffa aggravata ai danni di un anziano del posto, per un danno complessivo stimato in circa 20.000 euro.

Si tratta di un giovane di nazionalità marocchina di 22 anni, con precedenti, e attualmente detenuto per altra causa a Viterbo, dove gli è stata notificata questa nuova è stata ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce.



L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata nei mesi scorsi da un pensionato 85enne di Tricase, rimasto vittima di un raggiro telefonico secondo un meccanismo ormai ricorrente: un falso nipote lo aveva contattato chiedendo con urgenza denaro e oggetti preziosi per presunti debiti familiari.

Successivamente, un complice si era presentato presso l’abitazione della vittima qualificandosi come “direttore delle Poste”, inducendo l’anziano a consegnare circa 9.500 euro in contanti, monili in oro e la carta bancomat con relativo PIN. Subito dopo l’uomo si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.



Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Tricase con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Lecce, hanno consentito – attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio e l’incrocio di elementi investigativi – di risalire al presunto responsabile materiale della truffa.



L’attività investigativa si è rivelata particolarmente complessa per l’assenza iniziale di elementi utili immediati e ha richiesto una ricostruzione capillare degli spostamenti e dei contatti riconducibili al gruppo criminale.



Nell’occasione l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza, in particolare alle persone anziane, a diffidare di richieste di denaro o valori formulate telefonicamente da sconosciuti e a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi, evitando qualsiasi consegna a persone non identificate.





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